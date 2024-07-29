 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Рогозин призвал освободить «вагнеровцев» из плена «басмачей» в Мали

Часть бойцов ЧВК «Вагнер» погибли в Мали в боях с повстанцами-туарегами, выживших взяли в плен. Рогозин призвал вернуть тела, а плененных освободить и в России «принять как героев»
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Тела бойцов ЧВК «Вагнер», которые были убиты в ходе столкновений с повстанцами из племен туарегов в Мали, должны быть возвращены в Россию, а попавшие в плен — живыми, написал в телеграм-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Надо сделать все возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей и забрать тела погибших героев-вагнеровцев. Всех парней с честью похоронить. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — считает Рогозин.

В ЧВК «Вагнер» рассказали о пятидневном бое с тысячей исламистов в Мали
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

28 июля Reuters и AP опубликовали заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD), в котором говорилось, что в ходе боев в городе Тинзауатен на севере Мали у границы с Алжиром в четверг и пятницу, 25 и 26 июля, туареги «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» и захватили принадлежавшие им автомобили и бронетехнику.

Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что «противник понес огромные потери», еще часть малийских солдат и бойцов ЧВК сдались в плен.

В ЧВК «Вагнер» 29 июля рассказали, что бойцы из 13-го штурмового отряда под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд») и военнослужащие армии Мали) на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля — вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и «Аль-Каиды в Сахеле» (JNIM, запрещенная в России террористическая группировка) в районе Тинзаутена.

ТАСС узнал о гибели в Мали автора близкого к ЧВК «Вагнер» телеграм-канала
Политика

Из-за прибытия подкреплений к противнику и массированных атак с использованием тяжелого вооружения «Вагнер» и солдаты малийский армии понесли потери, подтвердили в ЧВК. Там сообщили, что повстанцам удалось нарастить силы до тысячи человек во время песчаной бури. В боях с туарегами погиб и Шевченко, который в последней радиограмме передал, что бойцы «остались втроем», но продолжили бой.

29 июля представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сообщил, что туареги «получили [от украинской стороны] необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию» против российской ЧВК.

В марте 2012 года в малийской столице Бамако произошел военный переворот. В это время туареги подняли восстание и объявили о создании независимого государства на севере страны. В 2014-м власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, но в стране активизировались группы радикальных исламистов. Действующее правительство Мали пришло к власти путем переворота в 2020 году.

ЧВК «Вагнер» действует в Мали несколько лет, ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в этой стране и других африканских государствах. Глава российского МИДа Сергей Лавров еще в 2021 году говорил, что малийское правительство обратилось к «частной военной компании из России» для содействия в борьбе с терроризмом, а правительство России к этому отношения не имело. Летом 2023 года, после попытки мятежа основателя ЧВК Пригожина, Лавров заявил, что кроме отношений с «Вагнером» властями Мали установлены официальные контакты с российским руководством и по их просьбе военные инструкторы продолжат там работу.

Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства

Тимати вслед за Кадыровым заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. Видео

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России

На крупнейшем химзаводе в Германии произошел взрыв

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД

В центре Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты

Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дмитрий Рогозин ЧВК Вагнер Мали
Дмитрий Рогозин фото

Дмитрий Рогозин

политик, сенатор от Запорожья
21 декабря 1963 года
Материалы по теме
ГУР Украины заявило о причастности Киева к атаке на «вагнеровцев» в Мали
Политика
В ЧВК «Вагнер» рассказали о пятидневном бое с тысячей исламистов в Мали
Политика
Туареги заявили о разгроме колонны ЧВК «Вагнер» в Мали
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 17:39
Работа для сильных духом: кто строит Тихоокеанскую железную дорогуРБК и Эльга, 21:15
Патрушев сообщил о решении Путина создать Морскую коллегию РоссииПолитика, 21:11
Кори Гауфф пожаловалась на условия в Олимпийской деревнеСпорт, 21:05
Минздрав сектора Газа обвинил Израиль в эпидемии полиомиелитаПолитика, 21:02
Украинский гимнаст назвал Олимпиаду без россиян шансом для другихСпорт, 21:02
В SberCIB обновили подборку лучших акций малой и средней капитализацииИнвестиции, 20:58
В ЕС раскрыли, изменится ли их отношение к Украине после выборов в СШАПолитика, 20:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пассажирам сошедшего с рельсов поезда компенсируют проездОбщество, 20:39
Рогозин призвал освободить «вагнеровцев» из плена «басмачей» в МалиПолитика, 20:38
Трамп согласился на допрос ФБР по делу о покушенииПолитика, 20:30
Азербайджан впервые за восемь лет выиграл золото ОлимпиадыСпорт, 20:25
Орлова, Скочиленко, Чанышеву и Фадееву увезли из СИЗО и колонийПолитика, 20:08
В Одессе переименуют улицы Жванецкого, Паустовского и Ильфа и ПетроваПолитика, 20:03
Чем обернется непризнание рядом стран результатов выборов в ВенесуэлеПолитика, 20:01