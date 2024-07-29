Рогозин призвал освободить «вагнеровцев» из плена «басмачей» в Мали

Часть бойцов ЧВК «Вагнер» погибли в Мали в боях с повстанцами-туарегами, выживших взяли в плен. Рогозин призвал вернуть тела, а плененных освободить и в России «принять как героев»

Дмитрий Рогозин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Тела бойцов ЧВК «Вагнер», которые были убиты в ходе столкновений с повстанцами из племен туарегов в Мали, должны быть возвращены в Россию, а попавшие в плен — живыми, написал в телеграм-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Надо сделать все возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей и забрать тела погибших героев-вагнеровцев. Всех парней с честью похоронить. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — считает Рогозин.

28 июля Reuters и AP опубликовали заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD), в котором говорилось, что в ходе боев в городе Тинзауатен на севере Мали у границы с Алжиром в четверг и пятницу, 25 и 26 июля, туареги «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» и захватили принадлежавшие им автомобили и бронетехнику.

Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что «противник понес огромные потери», еще часть малийских солдат и бойцов ЧВК сдались в плен.

В ЧВК «Вагнер» 29 июля рассказали, что бойцы из 13-го штурмового отряда под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд») и военнослужащие армии Мали) на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля — вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и «Аль-Каиды в Сахеле» (JNIM, запрещенная в России террористическая группировка) в районе Тинзаутена.

Из-за прибытия подкреплений к противнику и массированных атак с использованием тяжелого вооружения «Вагнер» и солдаты малийский армии понесли потери, подтвердили в ЧВК. Там сообщили, что повстанцам удалось нарастить силы до тысячи человек во время песчаной бури. В боях с туарегами погиб и Шевченко, который в последней радиограмме передал, что бойцы «остались втроем», но продолжили бой.

29 июля представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сообщил, что туареги «получили [от украинской стороны] необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию» против российской ЧВК.