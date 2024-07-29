Фицо пригрозил остановить поставку дизтоплива Киеву из-за транзита нефти

По словам Фицо, Slovnaft обеспечивает 10% потребления Украиной дизтоплива. Если в ближайшее время Киев не восстановит транзит нефти ЛУКОЙЛа через свою территорию, завод прекратит экспорт дизеля на Украину, предупредил он

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Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft перекроет поставки дизельного топлива на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Dennik N.

Фицо рассказал, что обсуждал поставки с послом Украины в Братиславе Мирославом Кастраном.

«Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не будет продолжать поставлять на Украину дизельное топливо, которое покрывает одну десятую часть потребления Украины», — сказал он.

Словакия, как и Венгрия, получила право на исключение из общеевропейского запрета на импорт российской нефти, введенного после начала боевых действий на Украине, и продолжила импортировать топливо. Однако в конце июня Украина ограничила транзит нефти ЛУКОЙЛа через свою территорию. В то же время поставки «Роснефти» и «Татнефти», также экспортирующих топливо по трубопроводу «Дружба», продолжились. По данным Transpetrol, управляющей словацкой частью нефтепровода «Дружба», поставки из России в Словакию полностью не прекратились.

Венгрию также затронуло решение Киева: по подсчетам Financial Times (FT), поставки ЛУКОЙЛа, которые проходят через территорию Украины, составляют около 25–30% от общего объема импорта нефти в страну.

Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба». По нему российская нефть поступает в белорусский Мозырь, а затем труба разделяется на две ветви — северную (через Белоруссию и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию).

Венгрия и Словакия обещали к концу июля обратиться по этому поводу в суд. Будапешт пригрозил помешать работе механизма по выделению Киеву военной помощи, если Украина не отменит запрет. Президент Словакии Петер Пеллегрини предупредил о возможных ответных мерах, но не уточнил, каких именно.

В конце июля FT сообщила, что Еврокомиссия отклонила просьбу Венгрии и Словакии призвать Украину к отмене запрета на транзит российской нефти. Еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил газете, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.

Кремль счел решение Украины относительно транзита нефти ЛУКОЙЛа политическим. «Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В украинской компании «Нафтогаз», в свою очередь, подчеркнули, что объем транзита нефти через страну в июле остался на том же уровне, что и в предыдущие периоды, несмотря на блокировку нефти от ЛУКОЙЛа.