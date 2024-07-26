Подполковник МВД рассказал о задаче «осветлить» Подмосковье от мигрантов

Ситуацию с мигрантами в Подмосковье обсуждали на коллегии с участием мэра Долгопрудного, представитель МВД на ней сказал, что перед полицей поставлена задача «осветлить» регион

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Глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков поставил задачу «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами». Об этом заявили на коллегии с участием мэра Долгопрудного, где обсуждалась тема нелегальной миграции. Кадры с коллегии опубликовал глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

Слова главы областного управления МВД процитировал представитель полиции в звании подполковника, его имя не называется.

Он рассказал, что в понедельник прошло заседание расширенной коллегии управления ведомства по региону, на которой Пауков особо выделил «данное направление» и подчеркнул, что оно находится на контроле у президента и главы МВД, более того — рассматриваются законопроекты для ужесточения мер против иностранцев, нарушающих закон.

«Как было отмечено, основная задача, как он сказал, говорит, осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами. Это основная задача, основная задача, которая поставлена на следующее полугодие», — добавил представитель МВД.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Московской области.