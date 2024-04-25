СК отчитался о постановке бывших мигрантов на воинский учет в Дагестане

С начала года в Дагестане провели несколько рейдов, чтобы выявить тех, кто получил российское гражданство, но не встал на воинский учет. Подобные проверки проходили и ранее в других регионах

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Дагестане с начала года поставили на воинский учет 41 человека из числа получивших российское гражданство (натурализованных граждан), сообщила пресс-служба Военного следственного управления Следственного комитета по Южному военному округу (ВСУ СК по ЮВО), передает «РИА Дагестан».

Двое из этих людей заключили контракты с Минобороны, аналогичным образом поступили еще три иностранных гражданина, сообщили в Военно-следственном управлении СК по ЮВО.

Не вставших на учет выявляют в ходе проверок по месту фактической регистрации. Последняя прошедшая проверка коснулась 18 человек, из них четверо не встали на воинский учет, их направили в военкоматы.

«Также с такими гражданами проводятся профилактические мероприятия по противодействию преступлениям и разъясняются положения законодательства, связанного с прохождением военной службы в Вооруженных Силах РФ, в том числе при заключении контракта», — рассказали в ВСУ СК по ЮВО.

Рейды для выявления лиц, которые получили российское гражданство, но не встали после этого на воинский учет, проходят регулярно. Как пояснял РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский, получившие гражданство России обязаны делать вставать на учет, согласно ст. 59 Конституции, где говорится, что «каждый гражданин должен выполнять обязанности по защите Отечества, если подлежит призыву по возрасту, здоровью». Россияне согласно закону № 53-ФЗ обязаны состоять на воинском учете.

Прошлым летом в Санкт-Петербурге в ходе двухдневного рейда выявили около 100 мигрантов, недавно получивших гражданство и не вставших на воинский учет. Всех их доставили в военкомат, чтобы провести данную процедуру.

В августе прошлого года в Госдуму внесли законопроект, согласно которому тех, кто получил российский паспорт, но не встал на воинский учет в определенное законодательством время, могут лишить приобретенного гражданства. На апрель этого года ответственный комитет предложил инициативу отклонить, но рассмотрения этого вопроса еще не было.