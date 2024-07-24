Израиль сравнил ситуацию на границе с Ливаном с 85-й минутой матча

Посол Израиля рассказала, что время для дипломатии пока еще остается, но его все меньше. По ее словам, для предотвращения нового вооруженного конфликта международным игрокам, включая Россию, необходимо оказать давление на Иран

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Ситуацию вокруг возможной войны Израиля с ливанской шиитской группировкой «Хезболла» можно сравнить с 85-й минутой футбольного матча, рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин на брифинге для российских журналистов.

«Знаете, в футболе играют 90 минут. Я считаю, что мы сейчас на 85-й минуте. Мы еще даем шанс дипломатии, чтобы все-таки те игроки оказали влияние на Иран, который на самом деле тянет за ниточки… Но идет 85-я минута, мы уже довольно близки к концу игры», — сказала посол. Дипломат отметила, что по истечении этого времени Израиль будет вынужден вступить в полномасштабную войну с «Хезболлой».

По словам Гальперин, у властей Израиля нет никакого желания вступать в новый вооруженный конфликт, но их терпение находится на пределе. Сейчас существует два возможных варианта: либо «Хезболла» прекратит обстрелы израильской территории, получив соответствующий приказ из Тегерана, либо ЦАХАЛ будет вынуждена начать полномасштабную войну на северном фронте. Дипломат отметила, что Россия входит в число стран, обладающих влиянием на Иран, но отказалась давать оценку усилиям Москвы по разрядке обстановки в регионе.

С октября прошлого года, когда началась война между Израилем и ХАМАС, проиранская шиитская группировка «Хезболла» регулярно наносит удары по северным израильским районам, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреливает позиции группировки. Из-за этого свои дома были вынуждены покинуть около 60 тыс. израильтян и более 90 тыс. ливанцев. В посольстве Израиля заявили, что вынужденная эвакуации жителей населенных пунктов на севере страны наносит ущерб территориальной целостности еврейского государства.

По словам Гальперин, хотя ЦАХАЛ уже подготовила планы наступления, у властей Израиля нет никакого желания вступать в новую полномасштабную войну на севере. Сейчас существует два возможных варианта: либо «Хезболла» прекратит обстрелы израильской территории, получив соответствующий приказ из Тегерана, либо ЦАХАЛ будет вынуждена начать полномасштабную войну на северном фронте.

«Конечно, будет тяжело вести военные действия на двух полномасштабных фронтах. Но не стоит [ошибочно полагать], что мы не будем или не сможем это сделать. Я хочу напомнить, что, к сожалению, это будет не первый, не второй и не третий раз, что Израиль будет вынужден воевать более чем на одном фронте. Но когда ты вынужден воевать на двух полномасштабных фронтах, ты вынужден принимать сильные решения и наносить сильные удары. Удар по Ливану и Сирии, по северному фронту будет масштабным и очень серьезным», — предупредила она.

Другой представитель израильской дипмиссии на условиях анонимности заявил РБК, что Израиль «очень близок к войне» с «Хезболлой».

Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль может «за секунду» перенести основные боевые действия с юга, где идет борьба с палестинской группировкой ХАМАС, на север, где действует «Хезболла». По его словам, в секторе Газа задействована лишь небольшая часть мощи ЦАХАЛ, а остальные силы могут быть направлены на новый фронт «быстро, неожиданно и очень резко». Министр подчеркнул, что Израиль приближается «к перепутью принятия решений».

Ряд государств уже призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан в связи с вероятным обострением ситуации. В частности, это сделали Германия и Саудовская Аравия. Посол России в Ливане Александр Рудаков также предостерег россиян от поездок в эту страну.