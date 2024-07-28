Израиль дал Ливану «последний шанс» на предотвращение войны

Вечером 27 июля район Мадждаль Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу, в результате которого погибли 10 израильских детей. Израиль обвинил в ударе «Хезболлу» и озвучил ультиматум для ливанских властей

Фото: Ammar Awad / Reuters

В связи с ударом по Голанским высотам, из-за которого погибли 12 израильтян, включая детей, МИД Израиля «дал последний шанс» Ливану на предотвращение полномасштабной войны — это вывод сил шиитского движения «Хезболла» южнее реки Литани. Об этом на своей странице в Х сообщил официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Орен Марморштейн.

По его словам, ракета, выпущенная накануне с ливанской территории по району Мадждаль Шамс, была иранской, а «Хезболла» — единственная группировка, имеющая такие ракеты в своем арсенале.

«Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, — вынудить «Хезболлу» выполнить резолюцию СБ ООН 1701», — написал Марморштейн, указав, что «сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем».

Резолюция СБ ООН 1701 предписывает очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил Организации объединенных наций и подразделений регулярной ливанской армии.

Вечером 27 июля район Мадждаль Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу. По последним данным израильских властей, погибли 12 человек — в основном дети и подростки, которые в момент атаки находились на футбольном поле. Израильская сторона сообщила, что ракета была выпущена со стороны Ливана, из района к северу от ливанской деревни Шебаа, а за нападением стоит «Хезболла». Ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая есть на вооружении группировки.

Представитель «Хезболлы» Мохаммед Афиф заявил Associated Press, что группировка «категорически отрицает» причастность к нападению на Мадждаль-Шамс. По его словам, целью обстрелов стали израильские военные объекты, а атаку осуществили в ответ на израильские авиаудары по деревням на юге Ливана. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микатти осудил «любые акты насилия и агрессии против всех мирных жителей» и призвал к немедленному прекращению насилия.

По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, атака стала «самым серьезным нападением» на мирных жителей после 7 октября. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил «Хезболлу» в пересечении всех красных линий и предупредил о близости полномасштабной войны с группировкой. «Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном. Мы заплатим цену как на фронте, так и в тылу, но к концу войны Насралла (лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. — РБК) и «Хезболла» будут разгромлены, а Ливан серьезно пострадает», — сказал он.