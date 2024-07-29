В МИД Польши предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО ради союза с Россией
Венгрии стоит рассмотреть возможность выхода из Европейского союза и НАТО и создания союза с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский, передает Polska Agencja Prasowa.
Так дипломат отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что политика ЕС и всего Запада по отношению к России «нерациональна», тогда как Россия является «логичной, спокойной и предсказуемой» страной.
«Я действительно не понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые якобы так плохо к ней относятся. Почему бы [Орбану] не создать союз с [президентом России Владимиром] Путиным и некоторыми авторитарными государствами такого типа», — заявил Бартошевский.
Вместе с тем министр напомнил, что Польша, в отличие от Венгрии, «не ведет бизнес с Россией», а из-за политики Орбана его страна уже находится «на задворках международного сообщества».
Орбан последовательно выступает против действий Запада в отношении России из-за конфликта на Украине. В частности, в начале июля он посетил с «мирной миссией» Киев, Москву, Вашингтон и Пекин. Премьер Венгрии предлагал установить режим прекращения огня, что, по его мнению, ускорило бы переговоры об урегулировании конфликта. Украина и европейские лидеры раскритиковали визит Орбана в Россию, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения (Венгрия с 1 июля председательствует в высшем политическом органе ЕС).
Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом. Путин еще в июне выдвинул условия для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы, а также отказ от вступления в НАТО. По словам президента, Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», но условия со временем могут измениться. В Киеве эти условия отвергли и назвали ультиматумом.
ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель бойцов во время боев с исламистами в Мали
Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Путин освободил от должности первого заместителя главы МИД Владимира Титова
Крупнейшие фармкомпании сократили выплаты российским врачам
В Карелии предупредили о возможном подтоплении ряда населенных пунктов из-за прорыва дамбы на Беломорканале
Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД
«Сбер» поддержал инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют
Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация