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Война санкций ,  
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В МИД Польши предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО ради союза с Россией

Замглавы МИД Польши предложил Венгрии покинуть ЕС и НАТО ради союза с Россией
Сюжет
Война санкций
На прошлой неделе Орбан назвал политику Запада по отношению к Москве «нерациональной», а саму Россию — «логичной и предсказуемой» страной. Замглавы МИД Польши после этого предложил Орбану выйти из НАТО и создать союз с Путиным
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Венгрии стоит рассмотреть возможность выхода из Европейского союза и НАТО и создания союза с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский, передает Polska Agencja Prasowa.

Так дипломат отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что политика ЕС и всего Запада по отношению к России «нерациональна», тогда как Россия является «логичной, спокойной и предсказуемой» страной.

«Я действительно не понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые якобы так плохо к ней относятся. Почему бы [Орбану] не создать союз с [президентом России Владимиром] Путиным и некоторыми авторитарными государствами такого типа», — заявил Бартошевский.

Вместе с тем министр напомнил, что Польша, в отличие от Венгрии, «не ведет бизнес с Россией», а из-за политики Орбана его страна уже находится «на задворках международного сообщества».

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Политика
Виктор Орбан

Орбан последовательно выступает против действий Запада в отношении России из-за конфликта на Украине. В частности, в начале июля он посетил с «мирной миссией» Киев, Москву, Вашингтон и Пекин. Премьер Венгрии предлагал установить режим прекращения огня, что, по его мнению, ускорило бы переговоры об урегулировании конфликта. Украина и европейские лидеры раскритиковали визит Орбана в Россию, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения (Венгрия с 1 июля председательствует в высшем политическом органе ЕС).

Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом. Путин еще в июне выдвинул условия для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы, а также отказ от вступления в НАТО. По словам президента, Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», но условия со временем могут измениться. В Киеве эти условия отвергли и назвали ультиматумом.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша Венгрия Виктор Орбан Евросоюз НАТО Союз Россия
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

политик
31 мая 1963 года
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