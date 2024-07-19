Орбан заявил о потере ЕС и США признания со стороны Глобального Юга

Евросоюз и США лишились признания Глобального Юга из-за позиции по конфликту на Украине. Такое мнение выказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в докладе главе Евросовета Шарлю Мишелю о «мирной миссии».

«Я предлагаю начать обсуждение начала политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли из-за нашей позиции по конфликту на Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества», — говорится в документе.

Среди других предложений Орбана — начало переговоров Евросоюза и Китая о проведении следующей мирной конференции по Украине, а также восстановление дипломатических контактов с Россией.

Термины «Глобальный Север» и «Глобальный Юг» используют для обозначения экономических, социальных и политических различий между развитыми и развивающимися странами. К первому обычно относят государства Европы и Северной Америки, Австралию, Японию, Израиль. Ко второму — Индию, Китай, Бразилию, Мексику, страны Африки и другие.

В начале июля Орбан в рамках «мирной миссии» посетил Киев, Москву и Пекин. Премьер-министр рассказал, что во время поездок на Украину и в Россию спрашивал у глав государств, можно ли согласовать прекращения огня, «которое ускорит переговоры о мире». Китай же, по словам Орбана, может выступить «ключевой силой в создании условий для мира».

Визит венгерского премьера в Россию осудили Украина и европейские лидеры. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркивал, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения.