Орбан заявил о потере ЕС и США признания со стороны Глобального Юга
Евросоюз и США лишились признания Глобального Юга из-за позиции по конфликту на Украине. Такое мнение выказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в докладе главе Евросовета Шарлю Мишелю о «мирной миссии».
«Я предлагаю начать обсуждение начала политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли из-за нашей позиции по конфликту на Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества», — говорится в документе.
Среди других предложений Орбана — начало переговоров Евросоюза и Китая о проведении следующей мирной конференции по Украине, а также восстановление дипломатических контактов с Россией.
Термины «Глобальный Север» и «Глобальный Юг» используют для обозначения экономических, социальных и политических различий между развитыми и развивающимися странами.
К первому обычно относят государства Европы и Северной Америки, Австралию, Японию, Израиль. Ко второму — Индию, Китай, Бразилию, Мексику, страны Африки и другие.
В начале июля Орбан в рамках «мирной миссии» посетил Киев, Москву и Пекин. Премьер-министр рассказал, что во время поездок на Украину и в Россию спрашивал у глав государств, можно ли согласовать прекращения огня, «которое ускорит переговоры о мире». Китай же, по словам Орбана, может выступить «ключевой силой в создании условий для мира».
Визит венгерского премьера в Россию осудили Украина и европейские лидеры. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркивал, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения.
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