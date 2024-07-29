Песков назвал арест генерала Булгакова не делом Кремля

Экс-замминистра обороны Булгакова на прошлой неделе арестовали по уголовному делу «коррупционной направленности». Песков сообщил, что Путин в курсе, но «думать об арестах» — дело следствия, а не Кремля

Дмитрий Булгаков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Президент Владимир Путин знает об аресте бывшего замглавы Минобороны по тылу генерала армии Дмитрия Булгакова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У Пескова поинтересовались, что в Кремле думают о ситуации. «Это не дело Кремля, думать об арестах. Это дело наших следственных органов», — ответил он (цитата по «РИА Новости»). В мае, комментируя аресты генералов и высокопоставленных чиновников Минобороны, Песков сказал, что борьба с коррупцией — «это составная часть деятельности наших правоохранительных органов», которая продолжается во всех ведомствах, и «ни о какой компанейщине здесь, конечно, речи не идет».

ФСБ сообщила о задержании Булгакова 26 июля, в тот же день его арестовали. Следственный комитет передавал, что против генерала завели «дело коррупционной направленности», не уточнив номер статьи. ТАСС со ссылкой на материалы писал, что его подозревают в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината (ГПК), который поставлял некачественную продукцию в армию по завышенной цене: говядину заменяли свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. В апреле суд в Москве арестовал топ-менеджеров ГПК Александра Михайленко, Эльвиру Смирнову, и Валерия Ковалевича, им вменили присвоение или растрату при поставке продуктов в Минобороны. По данным агентства, в деле Булгакова фигурируют три связанные с ГПК компании — ООО «КонсервПакЛам», ОО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно», которые занимаются производством мясных консервов, упаковки, бумаги и картона.

Генерал не признал вину. и просил не отправлять его в СИЗО, а поместить под домашний арест.

Булгаков был замминистра обороны в 2008–2022 годах. Как рассказывал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, после отставки его назначили на должность генерального инспектора управления инспекторов Минобороны.