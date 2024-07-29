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Политика ,  
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Песков назвал арест генерала Булгакова не делом Кремля

Экс-замминистра обороны Булгакова на прошлой неделе арестовали по уголовному делу «коррупционной направленности». Песков сообщил, что Путин в курсе, но «думать об арестах» — дело следствия, а не Кремля
Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Президент Владимир Путин знает об аресте бывшего замглавы Минобороны по тылу генерала армии Дмитрия Булгакова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У Пескова поинтересовались, что в Кремле думают о ситуации. «Это не дело Кремля, думать об арестах. Это дело наших следственных органов», — ответил он (цитата по «РИА Новости»). В мае, комментируя аресты генералов и высокопоставленных чиновников Минобороны, Песков сказал, что борьба с коррупцией — «это составная часть деятельности наших правоохранительных органов», которая продолжается во всех ведомствах, и «ни о какой компанейщине здесь, конечно, речи не идет».

ФСБ сообщила о задержании Булгакова 26 июля, в тот же день его арестовали. Следственный комитет передавал, что против генерала завели «дело коррупционной направленности», не уточнив номер статьи. ТАСС со ссылкой на материалы писал, что его подозревают в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы).

ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова
Политика
Дмитрий Булгаков

По версии следствия, Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината (ГПК), который поставлял некачественную продукцию в армию по завышенной цене: говядину заменяли свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. В апреле суд в Москве арестовал топ-менеджеров ГПК Александра Михайленко, Эльвиру Смирнову, и Валерия Ковалевича, им вменили присвоение или растрату при поставке продуктов в Минобороны. По данным агентства, в деле Булгакова фигурируют три связанные с ГПК компании — ООО «КонсервПакЛам», ОО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно», которые занимаются производством мясных консервов, упаковки, бумаги и картона.

Генерал не признал вину. и просил не отправлять его в СИЗО, а поместить под домашний арест.

Булгаков был замминистра обороны в 2008–2022 годах. Как рассказывал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, после отставки его назначили на должность генерального инспектора управления инспекторов Минобороны.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Кремль Дмитрий Булгаков Владимир Путин Минобороны
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