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Политика ,  
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ТАСС сообщил о появлении в деле генерала Булгакова еще трех компаний

Компании «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно» связаны с «Грязинским пищевым комбинатом», интересы которого, по версии следствия, лоббировал Дмитрий Булгаков. Генерал не признает вину

В уголовном деле бывшего замглавы Минобороны по тылу генерала армии Дмитрия Булгакова фигурируют четыре компании, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Одна из них — «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), чьи интересы, по версии следствия, лоббировал Булгаков. ГПК поставлял некачественную продукцию в армию по завышенной цене — говядину заменяли свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась, считают следователи.

Другие три компании — это ООО «КонсервПакЛам», ОО «ГПК-Продтара», ООО «Бруно», связанные с топ-менеджерами ГПК, арестованными в апреле. Тогда Басманный суд поместил под стражу Александра Михайленко, Эльвиру Смирнову, и Валерия Ковалевича по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата) при поставке продуктов в Минобороны. «Все компании, в которых фигуранты дела являются бенефициарами, поставляют продукцию для ГПК», — сказал собеседник агентства.

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Дмитрий Булгаков в 2021 году

«Консервпаклам» производит мясные консервы. В базе СПАРК среди ее совладельцев указаны ГПК и Александр Михайленко. «ГПК-Продтара» занимается производством гофрированной бумаги и картона, а в числе учредителей есть Михаил Михайленко, по данным ТАСС, это родственник арестованного Михайленко. Еще один его родственник, Сергей Михайленко, руководит «Бруно», которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон.

РБК направил запрос в АО «Грязинский пищевой комбинат», в ООО «КонсервПакЛам», в «ГПК-Продтара», в ООО «Бруно», в пресс-службу Следственного комитета

ФСБ сообщила о задержании Булгакова по коррупционному делу 26 июля, в тот же день генерала арестовали. Он не признал вину и просил не отправлять его в СИЗО. Другие фигуранты дела считают обвинения неподтвержденными.

Булгаков был замминистра обороны в 2008–2022 годах. В отставку его отправили спустя три дня после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения. Как рассказывал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, Булгакова назначили на должность генерального инспектора управления инспекторов Минобороны.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Виктория Хабарова
Дмитрий Булгаков Минобороны коррупция генерал
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Экс-замминистра обороны Булгаков просил не отправлять его в СИЗО
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