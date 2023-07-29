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Путин назвал продуктивной встречу с делегациями из Африки по Украине

Владимир Путин назвал продуктивной встречу с главами делегаций из Африки по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Она «на пользу пошла» и двусторонним отношениям, и отношениям с африканскими странами в целом, отметил президент. Накануне он провел встречу в формате рабочего обеда с главами делегаций африканских государств по Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / Reuters )

Встреча с лидерами и представителями африканских стран по Украине в Санкт-Петербурге прошла плодотворно, считает президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

«Мы вчера довольно поздно закончили, уже это было полвторого — около двух часов ночи по Москве. Зато мы очень активно и, на мой взгляд, продуктивно поработали», — сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.

Он отметил, что переговоры «на пользу пошли» и двусторонним отношениям, и отношениям с африканскими странами в целом.

Южноафриканский лидер в свою очередь назвал российского коллегу «трудолюбивым человеком», готовым «работать с самого раннего утра». «Мне очень приятно работать с таким партнером, как Вы, потому что я тоже трудолюбивый человек», — отметил он.

Накануне Путин провел встречу в формате рабочего обеда с главами делегаций африканских государств по Украине. На ней присутствовали глава Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, главы Египта Абдельфаттах Сиси, Конго Дени Сассу-Нгессо, Сенегала Макки Салл, Уганды Йовери Кагута Мусевени, ЮАР Сирил Рамафоза, а также министр иностранных дел и международного сотрудничества Замбии Стэнли Какубо.

На встрече Путин в очередной раз заявил, что Россия со своей стороны никогда от переговоров не отказывалась. Он снова упомянул проект договора «о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», который был согласован в ходе серии переговоров с Киевом в Турции. Об этом договоре президент также говорил на предыдущей встрече с главами делегаций африканских государств, которая прошла в Петербурге 17 июня. Киев «выбросил это все на свалку истории», заявлял тогда Путин. «Фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне», — повторил он. Вышел указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры, напомнил Путин. Украинский лидер тогда говорил, что Киев готов к переговорам с Россией, но не с Путиным, а «уже с другим президентом».

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По словам Путина, Москва внимательно изучила предложения африканских стран по Украине и отнеслась к ним «очень серьезно и с большим вниманием».

Южноафриканский лидер в свою очередь заявил, что «вся Африка хотела бы видеть установление мира». «Мы полагаем, что у нас отчасти есть право призывать к миру, поскольку продолжающийся конфликт, как вы слышали сегодня в течение дня, негативно отражается на нас, африканских странах», — указал он.

Рамафоса в июне представил десять пунктов мирной инициативы лидеров африканских стран по Украине, включая урегулирование конфликта путем переговоров и дипломатии, признание суверенитета стран в понимании Устава ООН, гарантии безопасности всем сторонам, возобновление поставок зерновых через Черное море, освобождение военнопленных с обеих сторон.

Киев заявлял, что согласен на переговоры с Москвой лишь после вывода российских войск и восстановления территориальной целостности страны. Россия отказывается обсуждать любые мирные инициативы, которые не предусматривают ее суверенитет над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.

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Елена Чернышова
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Владимир Путин

политик, президент России

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