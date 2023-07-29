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Пресс-секретарь ответил на административное дело против Макаревича

Пресс-секретарь допустил, что Макаревич пропустил отметку о статусе иноагента
На Макаревича завели административное дело об отсутствии маркировки о статусе иноагента. Его представитель допустил, что музыкант мог пропустить отметку в одной из своих публикаций
Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов)
Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) маркирует свои публикации в социальных сетях, но в одной из них мог пропустить пометку о статусе иноагента, сообщил РБК пресс-секретарь музыканта Антон Чернин.

«Он маркирует все свои публикации. Может быть, пропустил какую-то одну», — заявил представитель Макаревича.

В картотеке Симоновского суда Москвы ранее появилась информация об административном деле в отношении Макаревича по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (отсутствие маркировки о статусе иноагента, штраф для физлиц-нарушителей — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).

Макаревич попал в реестр иностранных агентов прошлой осенью. Он выступал против военных действий на Украине, а весной прошлого года сообщал, что находится в Израиле. «На службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал», — комментировал музыкант включение в реестр иноагентов.

В отношении Макаревича не подтвердилось зарубежное финансирование — статус иноагента он получил из-за высказываний в иностранных СМИ, в том числе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в России иноагентом, также внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремистской деятельности), говорил адвокат Александра Передрук со ссылкой на возражения Минюста в суде по иску об исключении музыканта из реестра (в результате иск был отклонен).

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Теги
Любовь Ставцева Любовь Ставцева, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Андрей Макаревич иностранный агент маркировка
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