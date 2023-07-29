Сальдо оценил срок откачки воды после разрушения Каховской ГЭС

Вода осталась только в низинах, ее выкачивают спасатели. Вместе с расчисткой территории это займет до нескольких месяцев, предупредили власти региона. Экологи предупреждали, что вынесенный потопом донный ил грозит опасностью

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Первоначальная фаза устранения последствия Каховской ГЭС, которая включает в себя откачку воды и расчистку территорий, займет еще несколько недель или месяцев, заявил ТАСС врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, вода осталась только в низинной местности, откуда она не может стечь естественным путем. Спасатели занимаются ее откачкой. Сальдо отметил, что «работы много, но она не прекращается ни днем, ни ночью», а после этого останутся здания, сооружения и инфраструктура, полностью испорченные водой, а также сама разрушенная плотина.

Сальдо ранее выступил с обещанием восстановить Каховскую ГЭС, когда позволит «военная обстановка». Он подчеркнул при этом, что гидроэнергетическом узле региона более важную роль играет водохранилище, а генерация электричества — второстепенный вопрос. Водохранилище играет важную роль в орошении степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма.



Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, была разрушена 6 июня. В результате оказались затопленными населенные пункты по обеим сторонам реки: левый берег находится под контролем российских военных, правый контролируют украинские войска. Погибли 55 человек. Москва и Киев выдвигали встречные обвинения.



Эксперты предупреждали, что разрушение Каховской ГЭС окажет резко негативное влияние на экологию. Из-за потопа были смыты отложения Каховского водохранилища, кроме того, из зоны затопления «будет вынесено довольно много грязи» из-за смытых навозохранилищ, выгребных ям, погибших животных и др.

«Донный ил — загрязненный, от этого могут возникнуть большие экологические проблемы в экосистеме поймы реки Днепр», — говорил РБК доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов.