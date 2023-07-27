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Путин заявил о поддержке операции на Украине Северной Кореей

Путин: КНДР твердо поддерживает военную операцию на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной завершения Корейской войны и заявил о готовности Москвы и Пхеньяна вместе «противостоять политике коллективного Запада»
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

КНДР «твердо поддерживает» военную операцию России на Украине, заявил российский президент Владимир Путин в телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и остальным участникам съезда в честь годовщины завершения Корейской войны.

«Солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивает нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада», — написал Путин.

Президент также поздравил руководство Северной Кореи с «победой» в конфликте с Южной Корей и напомнил, что «плечом к плечу с корейскими патриотами [воевали] советские военнослужащие, в том числе летчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов».

Корейская война началась 25 июня 1950 года с вторжения армии КНДР на территорию Южной Кореи, тогда северокорейский лидер Ким Ир Сен, дед Ким Чен Ына, попытался объединить полуостров под своей властью. Пхеньян называл свои действия освободительной войной. К тому моменту оба корейских государства не признавали границы друг друга и называли себя единственным легитимным правительством. Пхеньян получал поддержку от Китая и СССР, Сеул — от США, Франции, Великобритании. ООН осудила действия Пхеньяна, назвала их нарушением мира и вторжением. Международная коалиция, выступившая на стороне Сеула, действовала с санкции ООН (силы ООН).

Конфликт закончился 27 июля 1953 года подписанием соглашения о перемирии и создания демилитаризованной зоны по 38-й параллели, неподалеку от прежней границы. Пхеньян своих целей не достиг, оба государства до сих пор не подписали мирный договор.

«Корейская война 1950–1953 годов не принесла лавров победы ни КНДР, ни Южной Корее. Соглашение о перемирии от 27 июля 1953 года не решило проблему создания единого корейского государства. Более того, Корейский полуостров стал источником нестабильности в Северо-Восточной Азии, а с появлением у Пхеньяна ядерного арсенала возникает угроза глобального характера», — говорится в справке от Минобороны России.

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Фотогалерея 

Северная Корея поддерживает Россию во время голосований в Генеральной Ассамблее ООН. Спустя несколько дней после начала военной операции России на Украине большинство стран мира (141) призвали Москву вывести войска из соседнего государства. КНДР была в числе пяти государств, проголосовавших против этой резолюции. Прошлой осенью ООН приняла резолюцию с осуждением референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, тогда Пхеньян тоже в числе пяти стран проголосовал против.

27 июля Путин встретился с зимбабвийским президентом Эммерсоном Мнангагвой. Тот заверил, что страна «выражает солидарность России в той специальной военной операции, которую вы проводите сейчас на Украине».

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