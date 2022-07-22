В Молдавии заявили, что не мешают ротации миротворцев в Приднестровье

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Молдавия не препятствовала ротации контингента миротворческих сил России в Приднестровье, въезд не был разрешен отдельным российским военнослужащим, заявил пресс-секретарь МИД Молдавии Даниел Водэ.

Так в ведомстве отреагировали на слова главы МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева. В интервью «РИА Новости» он заявил, что Приднестровье опасается «деструктивных демаршей» со стороны Кишинева, и обвинил власти Молдавии в том, что они «мешают ротации российских миротворцев».

«Ротация военнослужащих в составе российского контингента миротворцев осуществляется в соответствии с механизмом, установленным в целях исключения рисков и обеспечения согласованного перемещения личного состава контингента», — сказал Водэ.

По его словам, Молдавия «пресекла случаи незаконного проникновения отдельных российских военнослужащих из-за несоблюдения установленных норм». «Молдавская сторона запретила въезд офицеров так называемой оперативной группы российских войск — формирования, которое нарушает нейтралитет и находится на территории Молдавии незаконно», — сказал министр. В этом контексте, продолжил он, МИД Молдавии подтверждает позицию властей о необходимости «вывода российских войск и складов с боеприпасами» из страны.

В Совете Федерации, в свою очередь, заявили, что не допустят вывода российских миротворческих сил из Приднестровья. «Любые попытки безответственных политиков в Кишиневе поставить под сомнение эту роль миротворцев, продавить изменение формата миротворческой операции с выводом из региона российских войск приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития», — сказал «РИА Новости» замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров.

Миротворческие силы России размещены в Приднестровье с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта в 1992 году. Кроме них в регионе располагается оперативная группа российских войск, которая занимается охраной оставшегося там с советских времен военного имущества и снаряжения.