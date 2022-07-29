Лавров увидел «оговорку по Фрейду» в словах Госдепа о переговорах

Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

После заявлений представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Неда Прайса о том, что пока не время для переговоров России и Украины, стало ясно, кто кем руководит. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что ранее он говорил об отсутствии у России предубеждений против переговоров с Украиной. После этого представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают, что сейчас Украине не надо вести переговоры с Россией. «Ну, по Фрейду, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь», — сказал Лавров.

Российско-украинские переговоры начались спустя короткое время после старта российской операции на Украине. Стороны встречались очно, а также по видеосвязи. Самой результативной стала встреча в Стамбуле в конце марта, когда стороны передали друг другу свои предложения по урегулированию конфликта, однако вскоре диалог был заморожен.

В Киеве объяснили изменение отношения к переговорному процессу после событий в Буче. Журналисты Reuters и других изданий сообщали о найденных там телах погибших мирных жителей, обвиняя в преступлениях российских военных. В Минобороны назвали эти данные провокацией.



Российские власти неоднократно говорили, что готовы к возобновлению переговоров. В Москве считают, что западные страны не разрешают Киеву снова сесть за стол переговоров.