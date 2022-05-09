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Минстрой начал оценку затрат на восстановление Донбасса

По словам главы Минстроя, министерство уже начало оценку затрат, а также сбор необходимой технической и инженерной информации, необходимой для восстановления Донбасса *
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минстрой России проводит оценку затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса. Об этом журналистам сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, предает ТАСС.

«Работаем на территориях. [В Донбассе] была делегация только что во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, был мой заместитель. У нас уже достаточный период люди работают и оценивают ситуацию, всю техническую, инженерную инфраструктуру. Поэтому задача — помочь людям, оказать оперативную помощь», — добавил Файзуллин.

Другие подробности он раскрыть отказался.

Российский вице-премьер посетил «Азовмаш» в Мариуполе
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Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями защиту населения Донбасса, «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. При этом он подчеркивал, что Россия не собирается оккупировать территорию Украины. В Минобороны заявляли, что не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Одним из наиболее пострадавших в результате боевых действий стал некогда второй по величине город в Донецкой области — Мариуполь. В начале апреля назначенный властями ДНР мэр Мариуполя Константин Иващенко оценивал, что до 20% жилого фонда города невозможно восстановить, а около 60–70% домов получили какие-либо повреждения.

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При этом назначенный украинскими властями мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал степень повреждения городской инфраструктуры в 90%, из чего 40% восстановлению не подлежит. Президент Украины Владимир Зеленский оценивал стоимость восстановления Украины после спецоперации в $600 млрд.

ООН сообщила о 3,1 тыс. погибших мирных жителей на Украине
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С обещанием восстановить Мариуполь ранее выступил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Как только закончится российская военная операция, заверил он, «в Мариуполь зайдут наши строители». «Все навалимся. Восстановим и дома, и предприятия, и порт, и школы с садиками», — сказал он.

Накануне, 8 мая, Мариуполь и Волноваху «для оценки восстановительных работ» посетил отвечающий за строительство вице-премьер Марат Хуснуллин. «В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи!» — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.


 

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