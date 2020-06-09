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Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

На совещании с силовиками президент Белоруссии заявил о возможности появления групп боевиков, которые «захотят организовать побоище на площади»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Главной задачей силовых органов в период избирательной компании является сохранение стабильности в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

«Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет», — заявил Лукашенко (цитата по сообщению пресс-службы президента).

Президент заявил, что избирательная кампании перед выборами главы государства (намечены на 9 августа 2020 года) проходит с нарушениями, так как некоторые из кандидатов считают, что «для достижения цели все средства хороши». По словам Лукашенко, акции протеста проходят по заранее продуманному сценарию.

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«Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей», — предупредил президент руководителей силовых ведомств (цитата по «БелТА»).

Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допуская превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.

Президент также потребовал привлекать к уголовной ответственности тех, кто угрожает чиновникам, силовикам, сотрудникам избиркомов или членам их семей.

«Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить», — предупредил Лукашенко.

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Ранее Лукашенко заявлял, что некоторые кандидаты идут на выборы, чтобы «перевернуть страну и дестабилизировать обстановку», но «страну они не получат».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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