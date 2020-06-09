Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

На совещании с силовиками президент Белоруссии заявил о возможности появления групп боевиков, которые «захотят организовать побоище на площади»

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Главной задачей силовых органов в период избирательной компании является сохранение стабильности в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

«Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет», — заявил Лукашенко (цитата по сообщению пресс-службы президента).

Президент заявил, что избирательная кампании перед выборами главы государства (намечены на 9 августа 2020 года) проходит с нарушениями, так как некоторые из кандидатов считают, что «для достижения цели все средства хороши». По словам Лукашенко, акции протеста проходят по заранее продуманному сценарию.

«Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей», — предупредил президент руководителей силовых ведомств (цитата по «БелТА»).