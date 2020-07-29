AP сообщило о распространении фейков о COVID бывшими разведчиками России

Агентство утверждает со ссылкой на источники, что два россиянина, работавшие в российской разведке, распространяют недостоверную информацию через англоязычные сайты

Люди, работавшие в российской разведке, распространяют фейки о коронавирусе, ориентированные на американскую аудиторию, на фоне приближающихся выборов президента, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на два источника во властных структурах США.

Недостоверные сообщения появляются на трех англоязычных сайтах, уточнили они. По словам одного из чиновников, на сайтах было опубликовано около 150 статей, вызывающих тревогу, в период между концом мая и началом июля. Они касались реакции на пандемию коронавируса и, либо поддерживали Россию, либо очерняли США, отмечал собеседник.

По сведениям источников, фейки о коронавирусе распространяют два россиянина, занимавшие в разведке высокие должности.

Собеседники агентства также назвали сайт, зарегистрированный в России, который использовал пандемию для продвижения антизападных настроений и распространял недостоверные данные. Это агентство InfoRos.ru, которое, кроме своего, управляет сайтами Infobrics.org и OneWorld.press, сообщило АР. По данным источников агентства, его публикации часто носят антиамериканский характер и активно распространяются через другие сайты для того, чтобы скрыть оригинальный источник информации и повысить ее легитимность.

Два человека, управляющих InfoRos.ru — Денис Тюрин и Александр Старынский — ранее работали в разведке, сообщили источники АР.