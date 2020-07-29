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Пандемия коронавируса ,  
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AP сообщило о распространении фейков о COVID бывшими разведчиками России

Агентство утверждает со ссылкой на источники, что два россиянина, работавшие в российской разведке, распространяют недостоверную информацию через англоязычные сайты

Люди, работавшие в российской разведке, распространяют фейки о коронавирусе, ориентированные на американскую аудиторию, на фоне приближающихся выборов президента, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на два источника во властных структурах США.

Недостоверные сообщения появляются на трех англоязычных сайтах, уточнили они. По словам одного из чиновников, на сайтах было опубликовано около 150 статей, вызывающих тревогу, в период между концом мая и началом июля. Они касались реакции на пандемию коронавируса и, либо поддерживали Россию, либо очерняли США, отмечал собеседник.

По сведениям источников, фейки о коронавирусе распространяют два россиянина, занимавшие в разведке высокие должности.

Собеседники агентства также назвали сайт, зарегистрированный в России, который использовал пандемию для продвижения антизападных настроений и распространял недостоверные данные. Это агентство InfoRos.ru, которое, кроме своего, управляет сайтами Infobrics.org и OneWorld.press, сообщило АР. По данным источников агентства, его публикации часто носят антиамериканский характер и активно распространяются через другие сайты для того, чтобы скрыть оригинальный источник информации и повысить ее легитимность.

Два человека, управляющих InfoRos.ru — Денис Тюрин и Александр Старынский — ранее работали в разведке, сообщили источники АР.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

AP отмечает, что источники не связали напрямую предполагаемое распространение фейков и президентские выборы в ноябре, однако упоминает, что некоторые публикации клеветали на соперника Трампа, демократа Джо Байдена.

Это не первый раз, когда США обвиняют Москву в проведении кампании по распространению дезинформации о COVID-19. В феврале в Вашингтоне сообщали, что российские фейковые аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram публикуют информацию о том, что вирус разработали США, а также то, что он является биологимческим оружием ЦРУ.

Также в Евросоюзе заявляли, что Россия и Китай участвуют в кампаниях, в рамках которых распространяется недостоверная информация о пандемии. Кампании проводились, в том числе, в европейских странах, считают в ЕС.

Москва неоднократно отрицала вмешательство в дела других стран. В МИД информацию о распространении Россией фейков называли «намеренным вбросом». В Кремле заявляли, что обвинения в кампании дезинформации, проводимой Россией, являются голословными.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, дезинформация
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