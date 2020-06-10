ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе

Европейский союз обвиняет Россию и Китай в участии в дезинформационных кампаниях по отношению к странам ЕС в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии.

«Иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвовали в целенаправленных операциях по влиянию и кампаниях по дезинформации в ЕС, соседних странах и во всем мире», — говорится в документе.

Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, дезинформация в период распространения коронавируса «может убить», в связи с чем власти Евросоюза обязаны защищать своих граждан, информируя их о том, что те или иные данные являются ложными.

«В современном технологически ориентированном мире, где воины владеют клавишами, а не мечами, а целевые операции по оказанию влияния и кампании дезинформации являются признанным оружием государственных и негосударственных субъектов, ЕС наращивает свою активность и потенциал в этой борьбе», — заявил он.

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