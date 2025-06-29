 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

WSJ описала, как Грэм словами о клюшках убеждал Трампа ударить по Ирану

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Сюжет
Война санкций
Сенатор Грэм имеет большое влияние на Трампа и в том числе сыграл значительную роль в убеждении в необходимости удара по Ирану. Он сказал, что этот шаг сможет «исправить ущерб» для США после вывода войск из Афганистана при Байдене
Дональд Трамп и Линдси Грэм
Дональд Трамп и Линдси Грэм (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС)

Большую роль в убеждении президента США Дональда Трампа в том, что нужно нанести удар по ядерным объектам Ирана, сыграл сенатор Линдси Грэм, пишет The Wall Street Journal (WSJ), приводя слова самого законодателя.

«Одна из вещей, о которых он думал, и я ему постоянно напоминал: если ты это сделаешь, ты исправишь ущерб, нанесенный выводом войск из Афганистана при [экс-президенте Джо] Байдене. Израиль проделал великолепную работу, но нам тоже нужно оставить свой след. Это в наших национальных интересах — быть частью этого», — рассказал Грэм.

Кроме того, сенатор незадолго до атаки по Ирану играл с Трампом в гольф и эту игру тоже использовал, чтобы продвинуть свою позицию о необходимости удара.

«Если ударишь, используй на одну клюшку больше, чем нужно», — сказал Грэм президенту.

В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана, нанеся удары по трем важнейшим объектам иранской ядерной программы. Тегеран ответил ударом по американской базе в Катаре. 24 июня Трамп объявил о прекращении огня между сторонами. По его словам, США уничтожили ядерные объекты Ирана.

WSJ отмечает, что сенатор оказывает влияние на политику США на Ближнем Востоке — например, перед войной Израиля и ХАМАС он работал над нормализацией израильско-саудовских отношений. С Трампом он знаком с 2016 года, когда тоже баллотировался в президенты, причем тогда Грэм называл его «самым большим ослом в мире» и обвинял в «разжигании ненависти». Трамп в ответ называл оппонента «одним из самых тупых людей» и человеком, с которым «можно развязать Третью мировую». Потом Грэм стал союзником Трампа, хотя из-за событий в Капитолии в 2021 году их отношения несколько ухудшились.

Сенатор Грэм озвучил позицию Трампа по новым санкциям против России
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Линдси Грэм

В материале отмечается, что у сенатора «уникальная позиция»: он — один из самых влиятельных советников Трампа по нацбезопасности и вместе с тем поддерживает прочные отношения с демократами в вопросе. поддержки Украины. Так, еще одна идея, к которой Грэм пытается склонить Трампа — это введение новых санкций против России. 29 июня он сообщил, что республиканец попросил его «продвинуть» соответствующий законопроект во время игры в гольф.

«Я как собака с костью, когда дело касается того, что для меня важно», — заявил Грэм.

Законопроект, о котором идет речь, Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили в начале апреля. Он предусматривает в частности введение пошлин в 500% на импорт в США для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты. Трамп просил конгрессменов отложить голосование по законопроекту на фоне переговоров с Москвой. По его мнению, введение санкций может препятствовать этому процессу.

Однако 29 июня Грэм заявил, что Трамп счел нужным двигаться вперед с голосованием. По словам сенатора, провести документ планируется «после июльского перерыва», то есть 7 июля.

Москва считает западные санкции незаконными и требует из снятия.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Иран США Линдси Грэм Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Сенатор Грэм озвучил позицию Трампа по новым санкциям против России
Политика
Politico рассказало, чем США грозят «сокрушительные» санкции Грэма
Политика
Трамп посоветовал сенатору Грэму быть осторожнее в высказываниях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
В Тбилиси доставили тело воевавшего на стороне Украины наемника Политика, 22:57
WSJ описала, как Грэм словами о клюшках убеждал Трампа ударить по Ирану Политика, 22:37
Макрон попросил Иран соблюдать ДНЯО и сотрудничать с МАГАТЭ Политика, 22:27
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
В Перми начали расследовать массовое отравление во время выпускного Общество, 21:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:37
Китай показал «загадочный тип» ракеты для выведения из строя электросетей Политика, 21:37
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Хинштейн сообщил о двух раненых при атаке дронов ВСУ на Курскую область Политика, 21:19
«Зенит» в меньшинстве разгромил «Црвену Звезду» Спорт, 21:18
В Париже прошла манифестация против поставок оружия Киеву Политика, 21:14
NYT раскрыла детали тайной миссии бомбардировщиков B-2 в ударах по Ирану Политика, 20:56
ПСЖ разгромил клуб Месси и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира Спорт, 20:55
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52