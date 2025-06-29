WSJ описала, как Грэм словами о клюшках убеждал Трампа ударить по Ирану

Сенатор Грэм имеет большое влияние на Трампа и в том числе сыграл значительную роль в убеждении в необходимости удара по Ирану. Он сказал, что этот шаг сможет «исправить ущерб» для США после вывода войск из Афганистана при Байдене

Дональд Трамп и Линдси Грэм (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС)

Большую роль в убеждении президента США Дональда Трампа в том, что нужно нанести удар по ядерным объектам Ирана, сыграл сенатор Линдси Грэм, пишет The Wall Street Journal (WSJ), приводя слова самого законодателя.

«Одна из вещей, о которых он думал, и я ему постоянно напоминал: если ты это сделаешь, ты исправишь ущерб, нанесенный выводом войск из Афганистана при [экс-президенте Джо] Байдене. Израиль проделал великолепную работу, но нам тоже нужно оставить свой след. Это в наших национальных интересах — быть частью этого», — рассказал Грэм.

Кроме того, сенатор незадолго до атаки по Ирану играл с Трампом в гольф и эту игру тоже использовал, чтобы продвинуть свою позицию о необходимости удара.

«Если ударишь, используй на одну клюшку больше, чем нужно», — сказал Грэм президенту.

В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана, нанеся удары по трем важнейшим объектам иранской ядерной программы. Тегеран ответил ударом по американской базе в Катаре. 24 июня Трамп объявил о прекращении огня между сторонами. По его словам, США уничтожили ядерные объекты Ирана.

WSJ отмечает, что сенатор оказывает влияние на политику США на Ближнем Востоке — например, перед войной Израиля и ХАМАС он работал над нормализацией израильско-саудовских отношений. С Трампом он знаком с 2016 года, когда тоже баллотировался в президенты, причем тогда Грэм называл его «самым большим ослом в мире» и обвинял в «разжигании ненависти». Трамп в ответ называл оппонента «одним из самых тупых людей» и человеком, с которым «можно развязать Третью мировую». Потом Грэм стал союзником Трампа, хотя из-за событий в Капитолии в 2021 году их отношения несколько ухудшились.

В материале отмечается, что у сенатора «уникальная позиция»: он — один из самых влиятельных советников Трампа по нацбезопасности и вместе с тем поддерживает прочные отношения с демократами в вопросе. поддержки Украины. Так, еще одна идея, к которой Грэм пытается склонить Трампа — это введение новых санкций против России. 29 июня он сообщил, что республиканец попросил его «продвинуть» соответствующий законопроект во время игры в гольф.

«Я как собака с костью, когда дело касается того, что для меня важно», — заявил Грэм.

Законопроект, о котором идет речь, Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили в начале апреля. Он предусматривает в частности введение пошлин в 500% на импорт в США для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты. Трамп просил конгрессменов отложить голосование по законопроекту на фоне переговоров с Москвой. По его мнению, введение санкций может препятствовать этому процессу.

Однако 29 июня Грэм заявил, что Трамп счел нужным двигаться вперед с голосованием. По словам сенатора, провести документ планируется «после июльского перерыва», то есть 7 июля.

Москва считает западные санкции незаконными и требует из снятия.