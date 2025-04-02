Сенаторы США предложили пошлины в 500% для покупателей нефти и урана из России

В США предложили пошлины в 500% для покупателей нефти и урана из России

Сенаторы Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на длительный мир с Украиной, пишет The Hill. Его поддержали более 50 сенаторов — как демократов, так и республиканцев.

Речь, в частности, идет о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

«Санкции против России требуют введение пошлин для стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.Они бьют сильно не просто так, — говорится в заявлении сенаторов.

Сенаторы, поддержавшие введении первичных и вторичных санкций против России, заявили, что разделяют «разочарование» президента Дональда Трампа Россией, когда речь заходит о достижении прекращения огня, и поддерживают его стремление достичь «прочного, справедливого и достойного мира». Они выразили надежду, что в 2025 году Трамп и его команда добьются прекращения конфликта на Украине.

«Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную и двухпалатную поддержку, если будут вынесены на голосование в Сенате и Палате представителей», — заверили сенаторы.

Члены палаты представителей Брайан Фицпатрик (республиканец, Пенсильвания), Майкл Куигли (демократ, Иллинойс), Джо Уилсон (республиканец, Южная Каролина) и Марси Каптур (демократ, Огайо) вносят сопутствующий законопроект.

Трамп пригрозил, что введет «вторичные пошлины» для покупателей российской нефти, если посчитает, что не удастся заключить перемирие на Украине по вине России.

По его словам, он не хочет вводить пошлины на российскую нефть, но должен убедиться, что Россия согласится на сделку по прекращению конфликта и «доведет дело до конца». При этом он считает, что «так и будет». «Но я думаю, что я сделал бы что-то, если бы считал, что он не выполняет свою работу», — заверил Трамп.

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