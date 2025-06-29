Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели еще одного пилота F-16

По меньшей мере четвертый F-16 Украина потеряла во время отражения атаки, погиб третий по счету летчик. В апреле такой истребитель сбила российская ПВО

Максим Устименко (Фото: lilia.aver.anova.908947 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

На Украине установят обстоятельства гибели пилота истребителя F-16 в ночь на 29 июня при уничтожении воздушных целей, заявил президент страны Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и боевым товарищам. Поручил выяснить все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Благодарю каждого, кто защищает Украину», — написал Зеленский.

Устименко — летчик 1-го класса, подполковник, 1993 года рождения, отмечает «Политика страны».

Зеленский подчеркнул, что «Украине необходимо усилить ПВО», и указал на готовность страны купить системы у США.

25 июня Зеленский встречался с американским коллегой Дональдом Трампом. После встречи последний заявил, что Киев больше другого оружия хочет получить комплексы ПВО Patriot. Трамп пообещал изучить, как можно удовлетворить этот запрос, отметив, что США они тоже очень нужны.

Украина лишилась по меньшей мере четвертого F-16 прошедшей ночью. Первый истребитель был потерян в августе 2024-го, примерно через месяц после того, как Киев получил первые самолеты. Второй — в апреле этого года, третий — в мае (пилот остался жив). Два погибших в августе и апреле летчика — Алексей Месь и Павел Иванов — получили звания Героев Украины.

Комментируя потерю первого F-16, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что самолет сбили ракетой, которую выпустили из комплекса Patriot, то есть со стороны Украины. Это произошло «из-за дискоординации между подразделениями», отметила она. Как говорил источник The New York Times, были признаки того, что F-16 мог быть сбит из Patriot. Пентагон эту версию не подтверждал.

В апреле, после потери второго самолета, депутат вновь заявила, что на Украине не отрегулирована система распознавания воздушных целей «свой — чужой». Россия заявляла, что этот F-16 сбила российская ПВО. Инцидент в мае был связан с «нештатной ситуацией» на борту, отмечали в ВСУ.

В этот раз Безуглая призвала развивать ПВО против дронов, а не отправлять «дорогостоящих живых летчиков сбивать» беспилотники, так как это приводит к «убийству пилотов и уничтожению самолетов».