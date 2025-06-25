Трамп рассказал, какое оружие больше всего хочет Украина

Украина больше всего хочет получить от США комплексы Patriot, которые она использует для противоракетной обороны, сообщил Трамп. Он пообещал рассмотреть возможность дополнительных поставок. Москва осуждает военную помощь Киеву

Комплекс «Пэтриот» (Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press)

Украина больше другого оружия желает получить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

«Они [украинцы] хотят противоракеты, как они их называют, «Патриоты». И мы посмотрим, сможем ли мы сделать их доступными для них. Знаете, их очень трудно достать. Нам они тоже нужны», — сказал Трамп.

Он отметил, что комплексы Patriot «на 100% эффективны» и США также поставляли их Израилю.

«Трудно поверить, насколько эффективны. И они [украинцы] хотят этого больше всего на свете», — добавил республиканец.

Украина использует комплексы Patriot для противоракетной обороны.

ЗРК Patriot (MIM-104) был разработан в конце 1970-х американской оборонной компанией Raytheon. Такие комплексы можно применять в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) или противоракетной обороны (ПРО). Батарея Patriot обычно состоит из пяти—восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления.

Весной Reuters и New York Times (NYT) сообщили, что Киев получит дополнительные системы Patriot от союзников, соглашения они должны были достичь до саммита НАТО. По данным NYT, одну из систем Украине должен был предоставить Израиль. Как писала газета, на тот момент у Киева было восемь систем Patriot, две из них — на модернизации.

В конце мая начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о снижении эффективности Patriot против российских баллистических ракет. Он уточнял, что проблемы у Patriot возникают с ракетами комплекса «Искандер», которые на заключительном этапе полета совершают маневры, что мешает расчету траектории.

Le Monde писала, что системы Patriot на Украине истощаются из-за атак дронов. Игнат подтвердил, что у Киева заканчиваются ракеты-перехватчики.

Россия осуждает поставки оружия Киеву. В Москве полагают, что они не способны изменить исход конфликта и только затягивают его. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении пусковых установок ЗРК Patriot.