Истребители F-16 (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Истребитель F-16, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбили ракетой, которую выпустили из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале. Эти ЗРК западные страны поставили Киеву.

«По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея Moonfish Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он «не справился с управлением», — написала Безуглая.

По словам депутата, «война есть война, такие эпизоды возможны», но «культура лжи в командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается».

29 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что первый истребитель F-16 потерпел крушение на Украине. Самолет упал через несколько недель после того, как его привезли на Украину, уточнило издание. Позже украинский Генштаб подтвердил потерю F-16. «Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — уточнили в ведомстве.

Первые истребители F-16 поступили на Украину 31 июля от Нидерландов. The Economist сообщил, что самолетов в первой партии было десять. К концу года украинские силы должны получить 20 истребителей, всего — 79.

Россия осуждает западную помощь Украине, считая, что она лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле обещали «сбивать и уничтожать» переданные Киеву американские истребители, а в МИД России — выставить как трофеи.