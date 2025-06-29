ВСУ потеряли еще один истребитель F-16

В ходе отражения воздушной атаки F-16 получил повреждения и начал терять высоту, пилот погиб, заявили в Воздушных силах Украины. Последний раз о потере самолета ВСУ сообщали в мае

На Украине в ходе отражения воздушной атаки разбился истребитель F-16, сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграм-канале.

Самолет получил повреждения и начал терять высоту. Погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко 1993 года рождения.

«Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — говорится в сообщении.

В августе прошлого года The Wall Street Journal писала, что ВСУ потеряли первый F-16. Крушение произошло спустя несколько недель после того, как его доставили на Украину. Источник газеты утверждал, что истребитель не был сбит, и связывал крушение с ошибкой пилота.

В Генштабе ВСУ тогда заявили, что «во время захода на цель» с одним из F-16 оборвалась связь, потом выяснилось, что он разбился. Пилот Алексей Месь погиб. В марте этого года президент Владимир Зеленский посмертно присвоил летчику звание Героя Украины.

В апреле в ВСУ сообщили, что во время выполнения боевого задания на F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов. Там не уточнили, был ли безвозвратно потерян сам самолет. Депутат Марьяна Безуглая, комментируя крушение истребителя, утверждала, что система «свой—чужой» по-прежнему не отрегулирована на Украине. Минобороны России тогда отчиталось, что самолет был сбит российскими силами ПВО.

В мае на борту еще одного F-16 возникла нештатная ситуация, связь с ним была потеряна, заявили в ВСУ. Пилот смог катапультироваться.