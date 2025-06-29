 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ВСУ потеряли еще один истребитель F-16

ВСУ потеряли еще один истребитель F-16, пилот погиб
Сюжет
Военная операция на Украине
В ходе отражения воздушной атаки F-16 получил повреждения и начал терять высоту, пилот погиб, заявили в Воздушных силах Украины. Последний раз о потере самолета ВСУ сообщали в мае

На Украине в ходе отражения воздушной атаки разбился истребитель F-16, сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграм-канале.

Самолет получил повреждения и начал терять высоту. Погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко 1993 года рождения.

«Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — говорится в сообщении.

В августе прошлого года The Wall Street Journal писала, что ВСУ потеряли первый F-16. Крушение произошло спустя несколько недель после того, как его доставили на Украину. Источник газеты утверждал, что истребитель не был сбит, и связывал крушение с ошибкой пилота.

F-16, Mirage 2000 и Patriot Украины подключат к «военному Wi-Fi» НАТО
Политика
Фото:пресс-служба Президента Украины

В Генштабе ВСУ тогда заявили, что «во время захода на цель» с одним из F-16 оборвалась связь, потом выяснилось, что он разбился. Пилот Алексей Месь погиб. В марте этого года президент Владимир Зеленский посмертно присвоил летчику звание Героя Украины.

В апреле в ВСУ сообщили, что во время выполнения боевого задания на F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов. Там не уточнили, был ли безвозвратно потерян сам самолет. Депутат Марьяна Безуглая, комментируя крушение истребителя, утверждала, что система «свой—чужой» по-прежнему не отрегулирована на Украине. Минобороны России тогда отчиталось, что самолет был сбит российскими силами ПВО.

В мае на борту еще одного F-16 возникла нештатная ситуация, связь с ним была потеряна, заявили в ВСУ. Пилот смог катапультироваться.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ВСУ истребитель F-16 Украина
Материалы по теме
Нидерланды анонсировали поставку последней партии F-16 Украине
Политика
Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для F-16 на $310,5 млн
Политика
В ВВС Болгарии сообщили о проблемах у доставленного из США F-16
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Вучич выступит с обращением к нации на фоне столкновений в Белграде Политика, 10:42
Марко Рубио осудил призыв Ирана арестовать и казнить главу МАГАТЭ Гросси Политика, 10:37
Поливоркинг вместо халтуры: почему люди вынуждены совмещать две работыПодписка на РБК, 10:26
Во Львовской области после удара загорелся промышленный объект Политика, 10:04
$5 тыс. в месяц: кто такие ИИ-агенты и почему они получают больше людейПодписка на РБК, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Владелец Sminex назвал ошибки подхода Трампа к элитной недвижимости Бизнес, 10:01
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Жесткая реальность роботакси: почему Tesla может проигратьПодписка на РБК, 10:00
Инвесторы не идут за разблокированными активами: в РСХБ зависли ₽159 млн Инвестиции, 10:00
ВСУ потеряли еще один истребитель F-16 Политика, 09:41
Во Владивостоке ребенок пострадал из-за обрушившейся карусели Общество, 09:34
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
В эвакуированном торговом центре во Владивостоке не нашли утечку газа Общество, 09:11
Лавров исключил стратегическое поражение России Политика, 09:04