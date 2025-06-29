Зеленский утвердил выход Киева из конвенции о запрете противопехотных мин

Украина выходит из Оттавской конвенции о запрете и уничтожении противопехотных мин, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, пишет «Украинская правда».

Участники Оттавской конвенции обязываются не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать другим сторонам противопехотные мины. Участники также должны ежегодно сообщать о своих запасах и ходе программы их уничтожения. Документ ратифицировали 164 страны. Кроме России, среди 34 неприсоединившихся государств — США и Китай.

После присоединения к конвенции в 2006 году Украина начала утилизацию запасов противопехотных мин, количество которых на тот момент оценивалось в 6 млн. К 2021 году на украинских складах осталась половина всех запасов, и большая часть из них — советские противопехотные фугасные мины, известные как «лепесток» или «мина-бабочка».