Эстония покинет конвенцию о запрете противопехотных мин

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Президент Эстонии Алар Карис одобрил закон о выходе из Оттавской конвенции — соглашении о запрете использовать противопехотные мины. Об этом сообщает ERR.

Оттавская конвенция о запрете и уничтожении противопехотных мин была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу в 1999-м. Ее участники обязываются не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать другим сторонам противопехотные мины. Участники также должны ежегодно сообщать о своих запасах и ходе программы их уничтожения. Документ ратифицировали 164 страны. Кроме России, среди 34 неприсоединившихся государств — США и Китай.

Эстония покидает соглашение из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а не связывая себя обязательствами по конвенции, силы обороны получат большую гибкость и свободу в выборе систем вооружения, которые можно использовать для укрепления обороноспособности республики, говорится в законе.

Закон о выходе из конвенции разработал глава МИДа Маргус Цахкна. Выступая в парламенте, министр отметил, что Россия тоже не является участником Оттавской конвенции.

Перестать следовать конвенции решили также Латвия, Литва, Польша и Финляндия. В отличие от парламентов Латвии и Литвы, законодательные органы Финляндии и Польши пока только наметили обсуждения вопроса о выходе из конвенции.