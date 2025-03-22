Почему страны Балтии и Польша решили заминировать свои границы

Страны Балтии и Польша планируют выйти из Конвенции о запрещении противопехотных мин. Причиной они назвали угрозу со стороны России. Москва заявила, что это решение приведет к дальнейшей эскалации. Подробнее — в материале РБК

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Почему страны Балтии и Польша решили выйти из конвенции

18 марта Латвия, Литва, Эстония и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Свое решение они мотивировали тем, что с момента ратификации этого документа ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась, а военные угрозы странам НАТО, которые граничат с Россией и Белоруссией, «значительно усилились».

«В свете этой нестабильной обстановки, отмеченной российской агрессией и ее продолжающейся угрозой евро-атлантическому сообществу, жизненно важно оценить все меры по укреплению наших возможностей сдерживания и обороны, — говорится в совместном заявлении министров обороны четырех республик, которые предложили руководству своих стран выйти из Оттавской конвенции. — Этим решением мы посылаем четкий сигнал: наши страны готовы и могут использовать все необходимые меры для защиты нашей территории и свободы». В документе, однако, подчеркивается, что четыре страны остаются привержены гуманитарному праву, в том числе и защите гражданских лиц во время вооруженного конфликта.

Теперь этот вопрос должны рассмотреть национальные парламенты и главы государств. Отзыв ратификаций вступит в силу через полгода после того, как страны уведомят о нем хранителя документа — генерального секретаря ООН.

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция) была подписана 3 декабря 1997 года в Оттаве, вступила в силу в 1999-м. Ее участники обязываются не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать другим сторонам противопехотные мины; они обязаны в течение четырех лет после того, как документ вступит для них в силу, уничтожить все свои запасы этих боеприпасов. Участники также должны ежегодно сообщать о своих запасах, ходе программ их уничтожения и обо всех заминированных противопехотными минами районах. К конвенции сегодня присоединились 164 страны. Латвия ратифицировала документ в 2005 году, Литва — в 2003-м, Эстония — в 2004-м, Польша — в 2012-м. Из стран — участников Оттавской конвенции 94 полностью уничтожили свои запасы противопехотных мин. Свои обязанности уничтожить мины не выполнили Украина (в 2024 году у нее было 3,3 млн мин) и Греция (334 тыс. мин). Среди 34 государств, которые не присоединились к соглашению, — Китай, Россия и США.

Выход из конвенции позволит странам Балтии и Польше возобновить производство противопехотных мин, пояснил министр обороны Латвии Андрис Спрудс. «Мы должны быть готовы к тому, что Россия продолжит представлять угрозу нашему региону, независимо от исхода войны России на Украине», — написал он в соцсети X, отметив, что выход из конвенции нацелен на укрепление границ четырех стран. Прежде чем рекомендовать такую меру, уточнил Спрудс, Министерство обороны Латвии и ее вооруженные силы проанализировали эффективность противопехотных мин, позиции союзников, а также возможную покупку и производство этих боеприпасов. «В ходе оценки был сделан вывод о возможности развития производства противопехотных мин в Латвии и странах региона. Необходимые возможности имеются у латвийской промышленности, в республике развита металлообработка. Региональный подход позволит снизить зависимость от иностранных поставок, особенно при производстве взрывчатых веществ и боеголовок», — говорится в сообщении латвийского оборонного ведомства.

Польша также планирует производить мины самостоятельно: как заявил 19 марта заместитель министра обороны Павел Бейда, в планах произвести 1 млн штук, делать это будут заводы Польской оружейной группы (государственный холдинг, который объединяет десятки оборонных компаний). Размещать мины планируется в рамках инициативы «Восточный щит», направленной на создание в стране приграничных укреплений. «У нас нет выбора. Ситуация на границе серьезная. Речь идет о польско-белорусской и польско-российской границах», — сказал Бейда.

Министерство обороны Литвы дополнительно обратило внимание, что Россия в Оттавской конвенции не участвует. «У нее огромные запасы противопехотных мин, которые она активно использует против подписавшей Оттавскую конвенцию Украины, — говорится в заявлении ведомства. (Киев присоединился к ней в 2005 году, а в 2024-м США одобрили поставки Украине противопехотных мин. ООН сообщила, что Киев использует эти боеприпасы на поле боя).

Эстония выходит из конвенции «в знак региональной солидарности», но использовать противопехотные мины не планирует. «Конечно, Эстония и наши региональные союзники остаются приверженными соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения даже после выхода из Оттавской конвенции», — заверил министр обороны республики Ханно Певкур. В декабре 2024 года, когда эту тему обсуждали в эстонском парламенте, оборонное ведомство республики заявило, что выходить из конвенции не надо. Певкур назвал этот вид вооружений «устаревшим и глупым» и предлагал рассмотреть альтернативные средства — в частности, беспилотники и кассетные бомбы.

Как это решение оценила Москва

В России заявили, что решение стран Балтии и Польши «неизбежно приведет к дальнейшей эскалации напряженности в Европе и деградации ситуации в области региональной и международной безопасности», и пообещали ответные шаги. «Страны Запада готовы отказаться от международно-правовых обязательств буквально в любую секунду, тогда, когда им вздумается, когда им это выгодно и пригодится. Они абсолютно не утруждают себя в поиске весомых и адекватных аргументов для обоснования таких действий. Сделали заявление и «вышли», — сказала 20 марта представитель МИД России Мария Захарова.

Россия тоже вышла из договоренностей, продолжила она, «но это были ответные шаги на разрушение этих договоренностей или на выход из них других участников». «Если мы предпринимали подобные шаги, мы всегда их аргументировали, проводя специальные конференции, брифинги или давая полноформатные текстовые разъяснения с цифрами, датами, фактами и так далее, — заявила она. — И в первом, и во втором случае мы всегда делали максимум для предотвращения подобного развития событий. Мы превентивно работали над сохранением договоренностей. Только тогда, когда они разрушались не нами, а другими участниками, мы объявляли о собственных решениях».

Москва утверждает, что разделяет цели и задачи Оттавской конвенции, но присоединение к ней считает нецелесообразным. «Противопехотные мины остаются эффективным и малозатратным средством обеспечения безопасности российских границ» — так страна мотивировала свой отказ от участия в соглашении.

«Конвенция еще при ее разработке не очень нравилась российской стороне. Аргумент наших военных был такой: наши границы очень протяженные, соседи не всегда дружественные, поэтому для того, чтобы ее полностью обезопасить, кроме каких-то электронных сенсоров, нам нужны и противопехотные мины, — пояснил РБК ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Мизин. — Такую позицию Россия сохраняет до сих пор с учетом того, что вызовы ее безопасности не ослабевают. У наших балтийских соседей логика такая же. Но я не думаю, что для России это какая-то угроза, поскольку уверен, что нападать на эти страны она не собирается, о чем было заявлено на всех авторитетных уровнях».

Сколько в мире противопехотных мин

Согласно Оттавской конвенции, противопехотная мина — это наземный боеприпас, который срабатывает от «присутствия, близости или непосредственного воздействия человека и выводит из строя, калечит или убивает одного или нескольких человек».

Противопехотные мины бывают двух основных типов. Фугасные. Фугас — заряд взрывчатого вещества, который срабатывает от ударного, зажигательного или электрического запала. Такие мины наносят поражение взрывной волной. Наиболее распространенные повреждения — отрыв конечностей.

Осколочные мины наносят поражение элементами, содержащимися в корпусе устройства. Вид поражения — колотые, резаные и рваные раны. В этой группе выделяют т.н. подпрыгивающие мины — после срабатывания боеприпас с помощью стартового заряда подлетает над землей и там взрывается, тогда поражающие элементы способны разлетаться на значительные расстояния.

«Противопехотные мины, конечно, варварское оружие. Я в этом убедился, будучи вместе с международными организациями в постконфликтной Боснии и Герцеговине, где это оружие устанавливали все противоборствующие стороны, — рассказывает Мизин. — Эта мина не убивает человека, а калечит, отрывая часть ноги и делая его инвалидом».

Проблему представляет и то, что мины могут оставаться в местах закладки и после завершения конфликта — даже тщательное разминирование территории не гарантирует их полную нейтрализацию, поэтому и в мирное время на них продолжают подрываться. По данным Landmine Monitor 2024 (ежегодный отчет, который готовится экспертами Международного движения за запрещение противопехотных мин ICBL и Коалиции по кассетным боеприпасам CMC), в 2023 году по меньшей мере 5757 человек были ранены и убиты минами, оставшимися после войн; больше всего жертв — 1003 — было зарегистрировано в Мьянме. 84% пострадавших приходится на гражданское население, из них более трети составляют дети.

Минимум 58 странам и территориям по-прежнему угрожает эта опасность. Однако Landmine Monitor 2024 отмечает положительную динамику: в 2023 году 33 страны разминировали суммарно 281,5 кв. км; лидировали Камбоджа и Хорватия — они разминировали 209 кв. км.

В числе стран, которые используют противопехотные мины, авторы отчета называют Мьянму, Россию, Иран и КНДР. Негосударственные вооруженные группировки применяли самодельные противопехотные мины в Колумбии, Индии, Мьянме, Пакистане и Палестине (Газа) и в регионе Сахель в Африке. По подсчетам ICBL, к 2024 году запасами мин располагали 30 из 33 стран, которые не участвуют в Оттавской конвенции, — в сумме это 50 млн боеприпасов. Из них в топ-5 входят Россия (26,5 млн противопехотных мин), Пакистан (6 млн), Индия (4–5 млн), Китай (менее 5 млн) и США (3 млн).