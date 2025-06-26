Пятая страна Европы решила отказаться от запрета противопехотных мин

Нижняя палата парламента Польши проголосовала за выход из конвенции о запрете противопехотных мин. До того Эстония, Литва и Латвия покинули соглашение, за тот же шаг проголосовал парламент Финляндии. Они заявили об угрозе России

Польский парламент (Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency)

Сейм (нижняя палата парламента Польши) проголосовал за выход из Оттавской конвенции — соглашения о запрете использовать противопехотные мины. Об этом сообщает WNP.

«Польша не может быть подвергнута никаким ограничениям, которые помешали бы нам защищать свою Родину», — сказал вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Законопроект передадут в верхнюю палату польского законодательного органа — Сенат.

В марте 2025 года в Польше заявили, что будут использовать противопехотные мины в качестве элемента оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией. Польша объявила о реализации программы «Восточный щит» стоимостью порядка $2,6 млрд в 2024 году. Она предусматривает строительство укреплений и заборов, размещение систем мониторинга, а также изменение формы рельефа и высадку специальных лесных насаждений вдоль 400-километровой границы с Россией и Белоруссией.

Как уточнял начальник Главного штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, военные также подготовят местность для создания минных полей, а мины расставят «только тогда, когда мы будем уверены в неизбежности войны».

Участники Оттавской конвенции обязываются не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать другим сторонам противопехотные мины. Участники также должны ежегодно сообщать о своих запасах и ходе программы их уничтожения. Документ ратифицировали 164 страны. Кроме России, среди 34 неприсоединившихся государств — США и Китай. Польша подписала Оттавскую конвенцию в 1999 году, но ратифицировала ее в 2012-м, а членом стала со следующего года. Страна уничтожила все свои запасы противопехотных мин в течение трех лет.

Перестать следовать конвенции решили еще четыре страны Европы. Латвия покинула соглашение в апреле, связав это с ухудшением региональной безопасности. Противопехотные мины в сочетании с другими системами вооружения «повышают обороноспособность, отметили в Латвии. Литва отказалась следовать договору в мае, в Эстонии закон, позволяющий выйти из конвенции, был подписан в этом месяце. В июне также парламент Финляндии проголосовал за выход из договора.

Москва утверждает, что разделяет цели и задачи Оттавской конвенции, но присоединение к ней считает нецелесообразным. «Противопехотные мины остаются эффективным и малозатратным средством обеспечения безопасности российских границ» — так страна мотивировала свой отказ от участия в соглашении.