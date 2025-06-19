Финские депутаты одобрили отмену запрета противопехотных мин

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Парламент Финляндии проголосовал за выход из Оттавской конвенции — соглашении о запрете использовать противопехотные мины, передает Reuters.

«Реальность в конечном итоге такова, что у нас есть соседняя страна — агрессивное империалистическое государство под названием Россия, которое само не является участником Оттавского договора и которое само безжалостно использует противопехотные мины», — сказал президент Александр Стубб.

Агентство отметило, что Россия использовала противопехотные мины в начале военной операции на Украине.

Хельсинки сможет начать складировать мины через шесть месяцев после официального уведомления других членов договора и Организации Объединенных Наций о своем выходе.

Финляндия имеет самую протяженную из всех стран НАТО границу с Россией.

Оттавская конвенция о запрете и уничтожении противопехотных мин была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу в 1999-м. Ее участники обязываются не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать другим сторонам противопехотные мины. Участники также должны ежегодно сообщать о своих запасах и ходе программы их уничтожения. Документ ратифицировали 164 страны. Кроме России среди 34 неприсоединившихся государств — США и Китай.

Ранее в июне президент Эстонии Алар Карис также одобрил закон о выходе из Оттавской конвенции. В Таллине тогда объяснили, что покидают договор из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Не связывая себя обязательствами по конвенции, силы обороны получат большую гибкость и свободу в выборе систем вооружения, которые можно использовать для укрепления обороноспособности республики, говорилось в законе.

Кроме того, из конвенции выходят или планируют выйти Литва, Латвия, Польша.