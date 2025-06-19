 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Финские депутаты одобрили отмену запрета противопехотных мин

Фото: Heikki Saukkomaa / IMAGO / Global Look Press
Фото: Heikki Saukkomaa / IMAGO / Global Look Press

Парламент Финляндии проголосовал за выход из Оттавской конвенции — соглашении о запрете использовать противопехотные мины, передает Reuters.

«Реальность в конечном итоге такова, что у нас есть соседняя страна — агрессивное империалистическое государство под названием Россия, которое само не является участником Оттавского договора и которое само безжалостно использует противопехотные мины», — сказал президент Александр Стубб.

Агентство отметило, что Россия использовала противопехотные мины в начале военной операции на Украине.

Хельсинки сможет начать складировать мины через шесть месяцев после официального уведомления других членов договора и Организации Объединенных Наций о своем выходе.

Финляндия имеет самую протяженную из всех стран НАТО границу с Россией.

Оттавская конвенция о запрете и уничтожении противопехотных мин была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу в 1999-м.

Ее участники обязываются не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать другим сторонам противопехотные мины. Участники также должны ежегодно сообщать о своих запасах и ходе программы их уничтожения. Документ ратифицировали 164 страны. Кроме России среди 34 неприсоединившихся государств — США и Китай.

Ранее в июне президент Эстонии Алар Карис также одобрил закон о выходе из Оттавской конвенции. В Таллине тогда объяснили, что покидают договор из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Не связывая себя обязательствами по конвенции, силы обороны получат большую гибкость и свободу в выборе систем вооружения, которые можно использовать для укрепления обороноспособности республики, говорилось в законе.

Кроме того, из конвенции выходят или планируют выйти Литва, Латвия, Польша.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Финляндия мины выход
Материалы по теме
Эстония покинет конвенцию о запрете противопехотных мин
Политика
Эстония решила выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Политика
В офисе Зеленского предложили вывести Украину из Оттавской конвенции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Здесь паркуется бизнес: как устроены столичные технопарки Отрасли, 15:30
В РСПП предложили готовить кадры для России в Индии Политика, 15:28
АвтоВАЗ опроверг отказ зарегистрировать название Lada Azimut Авто, 15:24
«Мы дома»: российские военные после обмена пленными с Украиной Политика, 15:20
На ПМЭФ предложили дать гражданам Киргизии особый статус в России Политика, 15:14
Ефимов сообщил о росте объемов строительства недвижимости в Москве на 26% Город, 15:14
Россиянка проиграла 164-й ракетке мира на крупном турнире в Берлине Спорт, 15:11
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Греф и Григоренко предупредили о рисках для детей от распространения ИИ Технологии и медиа, 15:10
Брокер ВТБ сообщил о полном переходе на российское ПО Отрасли, 15:09
Ковальчук назвал байкой слова Маска об освоении Марса Общество, 15:08
Финские депутаты одобрили отмену запрета противопехотных мин Политика, 15:07
ПСБ, «Росконгресс» и «Кавказ.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 15:05
IIHF признала хоккеистом года швейцарца Спорт, 15:04
В «Сбере» оценили число ежедневных переводов денег мошенникам Финансы, 15:03