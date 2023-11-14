ООН сообщила о нарушении Украиной конвенции о запрете противопехотных мин

ООН: Украина нарушила договор о запрете противопехотных мин в Изюме в 2022 году

Украина, являясь страной — участницей Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, использовала их во время боев в Изюме в 2022 году, тем самым нарушив договор, заявили в ООН

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней на презентации доклада Landmine monitor 2023.

«Есть веские основания полагать, что украинские силы использовали противопехотные мины во время боев в Изюме в 2022 году, когда город был под контролем российской армии», — отметил он.

Хизней напомнил, что Украина является страной — участницей Оттавского договора 1997 года о запрещении противопехотных мин, таким образом Киев нарушил его.

По его словам, Россия также использовала противопехотные мины с начала спецоперации, но при этом Москва не является участником договора.

В январе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) также сообщила, что ВСУ, предположительно, использовали для обстрелов территорий, близких к российским военным объектам в Изюме Харьковской области (когда он был под российским контролем), противопехотные мины ПФМ, известные как «мины-бабочки», или «лепестки».

В связи с этим Киев призвали проверить эту информацию, выплатить компенсации и помочь с лечением пострадавшим мирным жителям.

Минобороны Украины ответило организации, что ВСУ соблюдают все международные обязательства, в том числе в отношении противопехотных мин. Однако в HRW остались недовольны ответом: «В письме не было ни одного конкретного ответа ни на один из вопросов о применении мин ПФМ в районе Изюма».

В августе 2022 года постоянный представитель России в ООН Василий Небензя показал мины «Лепесток», которые используют украинские военные. По его словам, ВСУ разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках, далеко от тех мест, где идут боевые действия.

Он добавил, что иногда дети берут их, путая с игрушками, поскольку мина выглядит как пластиковая, и в этот момент происходит детонация.

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что Москва направила генсеку организации Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН, постоянному представителю Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании украинской стороной населенных пунктов в Донбассе противопехотными фугасными минами «Лепесток».