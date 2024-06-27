Кремль оценил призыв Кадырова об ответственности для семей террористов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Борьба с терроризмом должна быть непримиримо жестокой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к кровной мести и наказаниям для семей террористов.

«Там же речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой», — сказал Песков.

Материал дополняется