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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Кремль оценил призыв Кадырова об ответственности для семей террористов

Кремль согласился с Кадыровом о необходимости жестких мер для семей террористов
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Борьба с терроризмом должна быть непримиримо жестокой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к кровной мести и наказаниям для семей террористов.

«Там же речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой», — сказал Песков.

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Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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