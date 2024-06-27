Кадыров пригрозил террористам кровной местью и наказанием их рода

Кадыров ранее призывал уничтожать тех, кто совершает теракты, подобные событиям в Дербенте и Махачкале. В числе боевиков, участвовавших в нападении там, предположительно, были родственники главы Сергокалинского района Дагестана

Рамзан Кадыров (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

За террориста должен понести наказание и его род, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он 25 июня опубликовал видео с совещания с руководством силовых ведомств, в котором говорит на чеченском, его слова перевела «Лента.ру».

«Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную», — сказал он.

«Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что «я не знал», не принимаются», — добавил глава Чечни. Условием того, чтобы родственники не несли ответственности, может быть, например, ситуация, если отец не справляется с детьми или ему нет до них дела, но об этом должны знать власти.

В сопровождающем видео посте на русском языке говорится, что «любые посягательства на жизнь работников правоохранительных органов и государственных структур будут жестко пресекаться» и что «по всей строгости закона будут наказаны не только исполнители преступления, но и те, кто косвенно содействовал им в этом».

Такие комментарии Кадыров дал на фоне произошедшего 23 июня теракта в Дагестане. Там боевики напали на церковь и синагогу в Дербенте и на церковь и пост ДПС в Махачкале. В результате атак погиб 21 человек: большинство из них полицейские, которые охраняли эти здания, но были и гражданские. В частности, террористы убили (выстрелили, а затем перерезали горло) православного священника из Покровской церкви в Дербенте Николая Котельникова. Ему было 66 лет. Пострадали около 50 человек. Религиозные здания были подожжены.

Шесть боевиков были ликвидированы. Среди нападавших были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев, сообщали ТАСС и Baza.

Самого чиновника исключили из «Единой России» и уволили, а позднее арестовали. Согласно постановлению Ленинского городского суда Махачкалы, причиной задержания бывшего главы района стала нецензурная брань в общественном месте. Также были арестованы другие сыновья Омарова.

Кадыров, прежде высказываясь о произошедшем, сказал, что «на такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте».