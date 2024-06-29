На Украине проверят экс-командующего объединенными силами ВСУ

Он в первом полугодии командовал обороной в Харьковской области. СК России ранее возбуждал против него уголовное дело

Юрий Содоль (Фото: president.gov.ua)

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля во время его командования обороной харьковского направления, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также в его отношении проверят другие факты, на которые указал начальник штаба «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) Богдан Кротевич. Содоль с 11 февраля по 24 июня 2024 года был командующим объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Издание пишет: украинское ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) «Хортица» со стороны Содоля рассмотрено и по результатам обработки присоединено к материалам уголовного дела об обстоятельствах наступления российских войск в Харьковской области. В этом деле дается правовая оценка действиям военного командования ОСУВ «Хортица» при планировании и проведении оборонительных операций на вверенном направлении.

Ранее Кротевич подал заявление в ГБР с требованием провести расследование в отношении Содоля, он также подозревает генерала в сотрудничестве с Россией. 24 июня президент Украины Владимир Зеленский поставил на пост командующего объединенными силами ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова вместо Содоля. Командование объединенных сил ВСУ учредили в 2019 году.

Содоль командовал морской пехотой Военно-морских сил ВСУ. В 2023 году генерал также возглавлял оперативно-тактическую группировку на угледарском направлении, передавало «РБК Украина».

В декабре 2022 года Следственный комитет России возбудил против Содоля уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.

10 мая о начале наступления российских войск в Харьковской области заявил Зеленский. Военное руководство Украины на фоне продвижения российской армии сняло с должности командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) «Харьков» ВСУ бригадного генерала Юрия Галушкина. В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов говорил, что в результате активных действий российских войск на важных участках в Харьковской области украинские силы отступили на 8–9 км.