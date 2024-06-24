Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Начальник штаба «Азова» Кротевич перед этим обвинил генерала в превышении полномочий и некомпетентности, что привело к потерям большой части территории страны, писала «Украинская правда»

Юрий Содоль (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Об этом глава государства сообщил в ходе своего ежедневного обращения.

Командование Объединенных сил ВСУ учредили в 2019-м, Содоль возглавил его в феврале 2024-го. До этого он командовал морской пехотой Военно-морских сил ВСУ. В 2023 году генерал также возглавлял оперативно-тактическую группировку на угледарском направлении, сообщает «РБК-Украина». В декабре 2022 года Следственный комитет России возбудил против Содоля уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Накануне начальник штаба «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен) Богдан Кротевич сообщил, что подал заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на украинского генерала за совершение «военных преступлений», об этом писала, в частности, «Страна.ua». По его словам, на Украине «судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат». Имени генерала Кротевич не назвал, но утверждал, что военные понимают, о ком идет речь, поскольку «99% военных его ненавидят за то, что он делает».

«Украинская правда» (УП) со ссылкой на источник в военно-политическом руководстве сообщила, что речь идет о командующем Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанте Содоле. В ГБР подтвердили изданию, что такое заявление поступило.

По информации УП, генерала обвиняют в превышении полномочий и некомпетентности, что привело к потерям большой части территории страны, Кротевич также подозревает Содоля в сотрудничестве с Россией.

В феврале Зеленский сменил главкома ВСУ, назначив вместо Валерия Залужного Александра Сырского. Залужный стал послом Украины в Великобритании. Генерал говорил о тупиковой ситуации на поле боя.