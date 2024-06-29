Трамп: при умном президенте США Россия, КНДР и Китай не будут им врагами

Трамп назвал, при каком президенте США Россия и Китай не будут им врагами

Также он высказался о прошедших дебатах с Байденом. Действующего президента Трамп назвал худшим в истории страны, некомпетентным и коррумпированным

Дональд Трамп в Вирджинии (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Если США возглавит умный президент, то Россия, Китай и КНДР перестанут быть им врагами, заявил кандидат на пост главы американского государства Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Вирджинии.

«У нас есть внешние враги: Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не враги. Если у вас умный президент, они не враги. Ты заставишь их преуспеть», — сказал он (цитата по Newsmax).

В своем выступлении Трамп-республиканец прокомментировал и успешные для себя первые теледебаты, прошедшие вечером ранее, с потенциальным соперником, действующим президентом и демократом Джо Байденом. «Он худший. Он самый коррумпированный, самый некомпетентный президент в истории нашей страны», — так описал оппонента Трамп.

«Как каждый американец убедился вчера вечером воочию, эти выборы — это выбор между силой и слабостью, компетентностью и некомпетентностью, миром и процветанием, войной или без войны», — подчеркнул республиканец.

Дебаты проходили в эфире CNN. Канал после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. Из-за провального выступления последнего в его партии стали думать о том, что Байдену следует сняться с выборов. Такие призывы звучат и со стороны общества — например, с соответствующим заявлением выступила редакционная коллегия крупнейшей в США газеты The New York Times.

Есть и те, кто поддержал Байдена. Например, вице-президент Камала Харрис, которую называют одной из возможных замен ему на выборах, предложила американцам обратить внимание на достижения Байдена за годы его президентства, а не на выступления и дебаты.

Пока действующий президент отрицательно относится к идее сняться с выборов, отметили в его штабе. В качестве наиболее вероятных альтернатив ему звучат, помимо Харрис, имена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, губернатора Колорадо Джареда Полиса и губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро.