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Военная операция на Украине ,  
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Шри-Ланка потребовала от России выплаты за погибших на Украине ланкийцев

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Военная операция на Украине
Шри-Ланка сообщила, что в боевых действиях погибли 17 ее граждан. Делегация властей страны обсудила в Москве судьбу ланкийцев, заключивших контракт с армией России
Встреча представителей России и Шри-Ланки
Встреча представителей России и Шри-Ланки (Фото: официальный сайт МИД Шри-Ланки)

Делегация Шри-Ланки посетила российский МИД, где обсудила судьбу своих граждан, заключивших контракт с российской армией и погибших в боевых действиях, говорится на сайте ланкийского дипведомства.

«Обсуждения были сосредоточены на 17 ланкийцах, погибших в бою, компенсациях погибшим и раненым, тяжелом положении ланкийцев, с которыми невозможно связаться, возможности добровольной репатриации, досрочного прекращения контрактов и упорядочения вознаграждений», — сказано в сообщении.

Главой делегации Шри-Ланки был министр иностранных дел Тарака Баласурия, он встретился с замруководителя МИД России Андреем Руденко и замминистра обороны Александром Фоминым.

Шри-Ланка предложила создать рабочий комитет, который будет заниматься данными вопросами, стороны договорились продолжить взаимодействие.

Заключать контракт с российской армией иностранцам разрешено с 2022 года. Им и их родственникам дают гражданство по упрощенной процедуре.

Российский МИД сообщил, что Баласурия и Руденко провели встречу 26 июня. В сообщении не сказано об обсуждении каких-либо вопросов, касающихся поступившихся на контрактную службу в России ланкийцев. Минобороны о встрече с представителями Шри-Ланки не сообщало.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Шри-Ланка в мае сообщала, что направит в Россию специальную делегацию для расследования положения граждан, «вовлеченных» в российско-украинский конфликт. Баласурия говорил, что «контрабандисты обманным путем переправляли людей в Россию, привлекая их ложными обещаниями, например, перспективой получения российского гражданства». Минобороны Шри-Ланки сообщало о гибели 16 своих граждан из числа бывших военных.

Шри-Ланка пытается взаимодействовать и с Киевом по поводу своих граждан, участвующих в боевых действиях на Украине. В середине июня стало известно, что украинская сторона пока игнорирует запросы ланкийской на этот счет, писала Daily Mirror со ссылкой на источник.

В апреле этого года Следственный комитет сообщал, что за ВСУ воюют 3,1 тыс. иностранцев, большинство из них — из США, Канады, Британии и Грузии.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный в телеграм-канале 27 июня написал о гибели на Украине двух «наемников» из Шри-Ланки — бывшего военного аЭндрю Рэниша Хьюэджа (погиб в районе Артемовска (Бахмута) в прошлом декабре) и Эндрю Джеймса Энди (когда и где погиб, точно неизвестно).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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