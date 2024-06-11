Власти Шри-Ланки рассказали об обманом завербованных воевать на Украину

В Шри-Ланку вернулись два десятка участников конфликта на Украине, сообщили в Коломбо. «Их надурили», — заявили власти страны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Не менее 22 граждан Шри-Ланки, участвовавших в конфликте на Украине, смогли дезертировать и вернуться домой, сообщил AFP представитель шри-ланкийского министерства обороны Аллен Хит.

«Их надурили», — добавил он.

Одним из вернувшихся был 37-летний Анил Мадусанка, работавший водителем в отеле. Он рассказал, что ему обещали работу водителем в России, но вместо этого вооружили и отправили на линию фронта, где он провел семь недель и получил шрапнельное ранение обеих ног. Из больницы Мадусанка сбежал в посольство Шри-Ланки в Москве, там организовали его возвращение домой. Он объяснил, что многие шри-ланкийцы столкнулись с экономическими проблемами, которые вынудили искать заработок в России или на Украине.

Шри-Ланка сохраняла нейтралитет по теме российско-украинского конфликта, однако сообщения о вербовке граждан вызвали напряженность, отмечает AFP. Полиция страны арестовала двух отставных шри-ланкийских генералов за вербовку людей, а еще шесть человек, которые могли помогать им с логистикой, им обещают «суровые наказания».

Власти Шри-Ланки получили не менее 288 жалоб от родственников тех, кто уехал в Россию, им известно о гибели 16 отставных военнослужащих. По предварительным данным, которые назвал министр иностранных дел Тарака Баласурия, в России находятся около 600–800 граждан Шри-Ланки, точное число неизвестно. Коломбо отправит в Москву делегацию для их возвращения.

Несколько находящихся в России шри-ланкийцев рассказали Al Jazeera, что их привлекли обещаниями зарплаты до $3 тыс. в месяц и перспективой получить российское гражданство. AFP пишет о распространяемым среди бывших военных обещаниях платить более $2,1 тыс. в месяц, что в 13 раз выше среднего заработка в Шри-Ланке.

Как сейчас живет Шри-Ланка Страна переживает тяжелейший финансовый кризис за 70 лет. Экономические проблемы в Шри-Ланке продолжаются с 2022 года, когда инфляция достигла пика в 70%, начались дефицит топлива, продуктов, лекарств и перебои со светом, что спровоцировало массовые протесты и смещение тогдашнего президента Готабая Раджапакса. Тогда же правительство объявило дефолт с госдолгом на $83 млрд, положение страны начало постепенно улучшаться после финансовой поддержки от МВФ. Несмотря на это, к весне 2024 года свыше 25% шри-ланкийцев жили за чертой бедности, снижается работающая доля населения из-за закрытия малого бизнеса. Около трети детей до пяти лет в стране недоедают, а каждый пятый в этом возрасте страдает от истощения, следует из статистики ООН. Кроме того, в Шри-Ланке более 25 лет длилась гражданская война между тамильскими повстанцами-сепаратистами и правительственными войсками, бои прекратились только в 2009 году. Погибли более 100 тыс. человек, еще больше людей пропали без вести. Конфликт вынуждал страну иметь большую армию, после завершения столкновений мужчины начали массово покидать службу и искать работу.

Посольство России подчеркивает: Москва не против набора в армию иностранцев. «Мой президент [Владимир] Путин много раз разъяснял, что [если] какой-либо иностранец захочет добровольно, подчеркиваю, добровольно вступить в российские вооруженные силы, то нет никаких возражений, потому что посмотрите на [другую] сторону, сколько наемников воюет за Украину, из разных стран», — объяснял посол России Леван Джагарян.

Гражданам Шри-Ланки выдали большое количество российских виз, но они не сообщили, зачем хотят приехать, пояснял посол местным журналистам. «Почему вы говорите только о России? Почему вы не говорите об Украине?», — спросил он.