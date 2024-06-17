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Военная операция на Украине ,  
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Шри-Ланка заявила о безответных запросах Киеву об участии граждан в боях

Daily Mirror: Шри-Ланка не получила ответа от Киева об участии в боях ее граждан
Сюжет
Военная операция на Украине
МИД и посольство две недели назад запросили Киев по поводу ланкийцев, участвующих в боях на стороне ВСУ, а неделю назад было отправлено напоминание, но ответа до сих пор нет, пишет Daily Mirror
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Власти Шри-Ланки неоднократно просили Украину предоставить информацию об участвующих в боевых действиях ланкийских гражданах, но до сих пор не получили ответа, пишет Daily Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник.

МИД и посольство Шри-Ланки в Анкаре, которое курирует дипломатические связи с Украиной, две недели назад официально запросили Киев по поводу ланкийцев, находящихся на фронте, а неделю назад было отправлено напоминание, однако украинская сторона пока не ответила. Запрос был направлен также через украинское посольство в Нью-Дели.

По данным издания, более 400 граждан Шри-Ланки отправились в Россию для участия в боевых действиях, еще некоторое количество — на Украину.

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В декабре прошлого года ряд ланкийских СМИ, в том числе Daily Mirror, Colombo Gazette и Ada Derana, писали о гибели близ Бахмута (Артемовска) нескольких граждан Шри-Ланки, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины. МИД тогда заявил, что они «уволились из армии и отправились туда самостоятельно». Позднее в ведомстве сообщили, что власти выявили агента, который вербовал наемников для участия в боях на стороне ВСУ. В Коломбо отметили, что не могут контролировать тех, кто выезжает за границу и едет на Украину.

В мае государственный министр иностранных дел Тарака Баласурия заявил, что контрабандисты обманным путем переправляли граждан в Россию, обещая им в том числе получение российского гражданства. По его словам, некоторые ланкийцы, включая отставных военнослужащих, приехали в Россию по туристическим визам. По неофициальным данным, которые назвал министр, в стране находятся около 600–800 ланкийских граждан.

Министр обороны Премита Бандара Теннакун рассказал, что погибли 16 лайнкийских отставных военнослужащих. Он пояснил, что они попадают в Россию сложными маршрутами через транзитные страны.

Посол России в республике Леван Джагарян объяснил, что у российской стороны нет никаких возражений, если «какой-либо иностранец захочет добровольно вступить в российские вооруженные силы». «Посмотрите на [другую] сторону, сколько наемников воюет за Украину из разных стран», — указал он. По его словам, гражданам Шри-Ланки было выдано большое количество российских виз, но они не сообщили причину приезда.

Рекрутинговые компании пользуются спросом из-за того, что в Шри-Ланке продолжается тяжелейший финансовый кризис за 70 лет. Уровень бедности вырос вдвое с начала пандемии коронавируса. В 2022 году инфляция достигла пика в 70%, возник дефицит продуктов, топлива, электроэнергии и лекарств, что привело к протестам и смещению тогдашнего президента Готабая Раджапакса. Весной 2022-го правительство объявило о дефолте с госдолгом на $83 млрд, МВФ оказало властям финансовую поддержку, после чего ситуация начала улучшаться.

Кроме того, 15 лет назад в Шри-Ланке завершилась гражданская война, длившаяся 26 лет между тамильскими повстанцами-сепаратистами и правительственными войсками. После окончания конфликта многие военнослужащие уволились с военной службы.

Власти Шри-Ланки не раз предостерегали граждан от поездок в Россию или на Украину для участия в боевых действиях, но ограничений для выезда за рубеж нет — большое количество ланкийцев из-за кризиса покинули страну.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
Шри-Ланка Украина Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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