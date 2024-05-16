Шри-Ланка направит в Россию миссию после гибели своих граждан на Украине

Делегация из Шри-Ланки обсудит в Москве возвращение граждан, участвующих в военной операции. По данным властей страны, в конфликте на Украине погибли 16 отставных шри-ланкийских военных

Ранил Викремесингхе (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Шри-Ланка направит в Россию специальную делегацию для расследования положения граждан, «вовлеченных» в российско-украинский конфликт, такое поручение дал президент Ранил Викремесингхе, передает его пресс-служба.

В делегацию войдут секретарь Минобороны генерал Камаль Гунаратне, а также бывший посол в России и сотрудники МИД, чье имя не называется. Они займутся выяснением положения шри-ланкийцев, которых затронул конфликт, и переговорами, чтобы обеспечить их возвращение обратно в Шри-Ланку. В сообщении сказано, что визит состоится в скором времени.

«Нам стало известно, что контрабандисты обманным путем переправляли людей в Россию, привлекая их ложными обещаниями, например, перспективой получения российского гражданства», — заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Тарака Баласурия.

В посольстве Шри-Ланки отказались от комментариев. РБК направил запрос в МИД России.

МИД и Минобороны Шри-Ланки составляют списки граждан, оказавшихся «в условиях» конфликта Москвы и Киева, добавил Баласурия. По его словам, некоторые шри-ланкийцы въехали в Россию по туристическим визам, среди них было много отставных военнослужащих. По неофициальным данным, которые назвал министр, в России находятся около 600-800 граждан Шри-Ланки.

Пока власти Шри-Ланки не знают точное количество граждан, отправившихся в Россию, признал министр обороны Премита Бандара Теннакун. Однако получены 288 жалоб в связи с этими поездками, погибли отставных 16 шри-лайнкийских военнослужащих. Выяснение более точных данных усложняется тем, что граждане едут в Россию сложными маршрутами через транзитные страны, пояснил министр. Министр попросил родственников уехавших в зону конфликта шри-ланкийцев сообщить об этом властям.

В Шри-Ланке арестовали группу подозреваемых, в числе которых военнослужащий в высоком звании в отставке, заведено уголовное дело о торговле людьми. Министр обороны пообещал, что виновных ждут «суровые наказания».

Рекрутинговые компании пользуются спросом из-за того, что в Шри-Ланке продолжается тяжелейший финансовый кризис за 70 лет. Уровень бедности вырос вдвое с начала пандемии коронавируса. В 2022 году инфляция достигла пика в 70%, возник дефицит продуктов, топлива, электроэнергии и лекарств, что привело к протестам с смещению тогдашнего президента Готабая Раджапакса. Весной 2022-го правительство объявило о дефолте с госдолгом на $83 млрд, МВФ оказало властям финансовую поддержку, после чего ситуация начала улучшаться. Кроме того, 15 лет назал в Шри-Ланке завершилась гражданская война, длившаяся 26 лет между тамильскими повстанцами-сепаратистами и правительственными войсками. После окончания конфликта многие военнослужащие уволились с военной службы. Власти Шри-Ланки не раз предостерегали граждан от поездок в Россию или на Украину для участия в боевых действиях, но ограничений для выезда за рубеж нет — большое количество шри-ланкийцев из-за кризиса покинули страну.

По словам местного депутата Даясири Джаясекера, к отправке шри-ланкийцев в зону конфликта причастна компания Avant Garde — такое же название носит крупнейшая частная охранная организация Шри-Ланки.