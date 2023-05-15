Путин упростил получение гражданства для контрактников-иностранцев

Теперь иностранцам достаточно заключить контракт на один год в период проведения спецоперации, формулировка об обязательном участии в боях или о получении ранений убрана

Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Иностранцы, которые во время специальной военной операции заключили контракты о прохождении службы в российских вооруженных силах «или воинских формированиях» сроком как минимум на один год, а также их дети, супруги и родители смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Подать заявление желающие смогут в любой территориальный орган МВД по своему выбору.

Раньше на упрощенное гражданство могли претендовать иностранные граждане и люди без гражданства, которые заключили контракт и принимали участие в боевых действиях не менее шести месяцев. Кроме того, процедура распространялась на тех, кто участвовал в конфликтах на стороне России меньше шести месяцев, но получил при этом ранение, травму или контузию, в результате которых они вынуждены были уволиться. Упрощенное получение гражданства также было доступно для родителей, детей и супругов таких военных. Этот закон Путин подписал в сентябре 2022 года. Он сократил минимальный срок, на который можно заключать контракт с иностранцами — с пяти лет до одного года.

Помимо военных, российское гражданство по упрощенной процедуре могут получить граждане Украины, иностранцы с как минимум одним родителем-россиянином, постоянно проживающие в России иностранцы, носители русского языка и представители некоторых профессий (ветеринары, агрохимики, врачи разных специальностей, инженеры, слесари, токари, учителя, фармацевты и другие специалисты).