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Херсонские власти опровергли данные о плацдарме ВСУ у Антоновского моста

Губернатор Сальдо: ВСУ не удалось создать плацдарм у Антоновского моста
Украинские военные после высадки пытались эвакуироваться с левого берега на правый, но российская артиллерия уничтожила их лодки, плацдарма ВСУ близ Антоновского моста нет, сказал Сальдо
Вид на Антоновский мост
Вид на Антоновский мост (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Армия Украины не создала «никаких плацдармов» близ Антоновского моста в Херсонской области, заявил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, украинские военнослужащие высаживались на левом берегу, который контролирует Россия, однако все попытки закрепиться были пресечены. По словам Сальдо, прошлой ночью была уничтожена лодка, на которой они «пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег». Кроме того, за последние два дня военные потопили шесть лодок с украинскими военнослужащими, которые намеревались высадиться у опор моста. По словам Сальдо, у Украины нет в этом районе наступательного потенциала.

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

«Ситуация под контролем, наши ребята твердо стоят на своих позициях и успешно выполняют поставленные боевые задачи», — добавил Сальдо.

Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщал 26 июня, что интенсивность действий украинских войск в районе Антоновского моста аномально выросла, Киев «закрепился на левом берегу и пытается расширять плацдарм». В тот же день репортер ВГТРК Андрей Руденко говорил, что около 50 украинских военных переправились на левый берег, но российская артиллерия пресекает переброску подкреплений.

Сальдо, однако, назвал тогда данные о закреплении украинской армии под Антоновским мостом на левом берегу Днепра «пропагандой киевского режима» и «ложными вбросами».

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В прошлом ноябре два пролета Антоновского моста были разрушены. Ранее в тот же день Минобороны отчиталось о выводе войск из Херсона, который был занят российской армией в марте и по итогам референдума вместе с Херсонской областью вошел в состав России. Москва объяснила уход из Херсона необходимостью сохранить боеспособностью армии и жизни солдат. Сальдо говорил затем, что выступал против отвода войск на правый берег Днепра, но «с военной точки зрения это правильно».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Херсонская область Владимир Сальдо Антоновский мост наступление контрнаступление
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