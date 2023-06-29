Производитель Stinger вернул сотрудников с пенсии ради поставок Украине

Stinger не выпускали 20 лет, из-за чего работавшие с ним специалисты успели уйти на пенсию. После начала боев на Украине их пришлось вернуть для обучения персонала. Компания вынуждена производить ПЗРК по-старому, с ручным трудом

Военнослужащий США с комплексом Stinger, архивное фото (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

США десятилетиями не закупали переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, из-за чего производство давно свернули, но после начала полномасштабных боев на Украине компании-производителю Raytheon пришлось возвращать ушедших на пенсию сотрудников, чтобы снова наладить производство. Об этом пишет Defence One.

«Stinger снят с производства уже 20 лет, и вдруг в первые 48 часов [конфликта] он стал звездой шоу, и все хотят больше», — заявил на Парижском авиасалоне президент подразделения RTX компании Raytheon Уэс Кремер.

Он рассказал, что среди вернувшихся сотрудников были те, кому уже больше 70 лет, они обучали новых сотрудников производству Stinger. Для этого компания «вытаскивает испытательное оборудование со складов и сдувает с него паутину».

Однако используемая в ракете электроника за этот срок устарела, компания обновляет компоненты, что занимает много времени, добавил генеральный директор RTX Грег Хейс.

Современное оружие в США производится с использованием 3D-печати и автоматизации для ускорения производства, но в случае со Stinger для этого придется переделывать оружие и заново проходить длительный процесс сертификации. Таким образом, Raytheon вынуждена выпускать Stinger, как и 40 лет назад, с применением ручного труда.

Stinger предназначен для поражения низколетящих воздушных целей — самолетов, вертолетов, беспилотников. Он работает по принципу «земля — воздух» с инфракрасным наведением. Этот ПЗРК поступил на вооружение в 1981 году. Одним из первых конфликтов, в котором был применен Stinger, стала война в Афганистане (1979–1989). В 2019 году старший лейтенант Владимир Ковтун стал Героем России, он во время войны захватил первый Stinger, оказавшийся в руках Москвы.

После начала Россией военной операции на Украине западные страны объявили о намерении передать ВСУ системы Stinger. Так сделали, в частности, Германия, Литва, Италия, Латвия и США. В течение нескольких дней в начале марта 2022 года Вашингтон передал Киеву сотни систем Stinger. К концу марта власти Украины попросили предоставлять по 500 Stinger в день. Москва неоднократно выступала с осуждением поставок оружия Киеву, в Кремле предупреждали, что это только затянет конфликт.