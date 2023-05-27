Владимир Сальдо заявил о совместной с Аксеновым борьбе против ухода из Херсона

Сальдо и Аксенов разошлись во мнении с военными об уходе из Херсона

Минобороны объявило об отводе войск из Херсона и переброске их на левый берег Днепра в ноябре. Сальдо сказал, что вместе с главой Крыма выступал за то, чтобы не оставлять город, но с военной точки зрения это правильно

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов боролись за то, чтобы не оставлять Херсон, но их точка зрения не была принята и военные «предпочли вариант выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру». Об этом Сальдо написал в своем телеграм-канале.

«С военной точки зрения это правильно — Днепр большое естественное препятствие, по нему можно выстроить мощный рубеж обороны», — заявил глава региона, отметив, что уход российских войск из Херсона воспринял тяжело.

После начала военной операции Минобороны заявило о полном контроле над Херсоном и областью в марте 2022 года. Через месяц Сальдо был назначен руководителем военно-гражданской администрации региона, а после включения области в состав России стал врио губернатора.

9 ноября глава Минобороны Сергея Шойгу поручил вывести войска из Херсона на левый берег Днепра по предложению командующего тогда группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерала Сергея Суровикина.

Последний объяснял необходимость такого шага тем, что в условиях усиления атак ВСУ на Каховскую ГЭС возникнет угроза населению и опасность окружения российских сил. Переброска военных на левый берег Днепра была завершена 11 ноября. В тот же день в Херсон вошел украинский спецназ. Через три дня туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский.