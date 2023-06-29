Нетаньяху объяснил отказ передать вооружения Украине

Биньямин Нетаньяху: Израиль не может передать оружие Украине из опасений попадания к Ирану

Попадание израильских вооружений, в том числе «Железного купола», к Ирану, сделает беззащитными «миллионы израильтян», пояснил Нетаньяху. Киев неоднократно критиковал нейтралитет израильских властей

Биньямин Нетаньяху (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Израиль не будет следовать призывам чиновников из Вашингтона и Киева поставить оружие, поскольку у страны «есть опасения, которые вряд ли есть у каких-либо западных партнеров Украины», заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в интервью The Wall Street Journal.

Он заявил, что Израиль должен быть уверен в своей «свободе действий» в Сирии, где также действуют российские военные, и не допустить, чтобы израильское оружие было захвачено на поле боя на Украине и передано Ирану. Речь идет о системе ПРО «Железный купол», которую израильские специалисты разработали вместе с американскими и которую Израиль не позволяет США передать Украине.

«Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности», — сказал он. Нетаньяху добавил, что выражал Москве опасения по поводу ее сближения с Тегераном.

Премьер Израиля выражает опасения по поводу возможного попадания к Ирану израильского оружия не впервые. На прошлой неделе Нетаньяху рассказал, что Израиль у своих границ уже видит западное противотанковое оружие, которое было передано Украине.

Зимой, после того как вновь стал премьером, он говорил, что правительство Израиля изучит вопрос поставок оружия Украине в соответствии со своими национальными интересами. В офисе украинского президента нейтральную позицию Израиля по украинскому конфликту неоднократно критиковали.

В январе Axios сообщал, что администрация президента США запросила у Израиля старые зенитные ракеты Hawk, которые находятся там на хранении, чтобы передать их Украине. Израильская сторона ответила отказом.