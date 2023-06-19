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Минобороны Израиля опровергло информацию о передаче танков Украине

Минобороны Израиля: сообщения о передаче танков Merkava Украине являются ложными
О возможной поставке Израилем танков Украине писал портал Walla со ссылкой на эксперта. В Минобороны страны это опровергли, но подтвердили интерес к технике со стороны ряда стран. Одна из них — европейская, писали Reuters и Ynet
Танки Merkava
Танки Merkava (Фото: Lior Mizrahi / Getty Images)

Информация о возможной поставке израильских танков Украине не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства обороны Израиля. В то же время там подтвердили заинтересованность некоторых стран в их приобретении.

Публикации о том, что Израиль может передать Польше и Украине танки Merkava собственного производства, которые были списаны Армией обороны страны (ЦАХАЛ), выпустил ряд российских СМИ. Они были основаны на заметке израильского портала Walla, который сообщал о возможной поставке со ссылкой на неназванного «эксперта по безопасности в Польше».

«Сообщения по поводу передачи израильских танков на Украину являются ложными», — подчеркнули в Министерстве обороны Израиля.

15 июня Reuters и израильское издание Ynet также сообщали, что Израиль может впервые экспортировать свои танки Merkava, причем одним из покупателей может быть европейская страна. Сотрудник Минобороны Израиля из департамента по вопросам экспорта Яир Кулас сказал агентству, что рекордный спрос на израильскую продукцию отчасти связан с желанием отдельных государств пополнить свои арсеналы после предоставления оружия Украине. Переговоры, по его словам, ведутся с двумя странами. «Мне запрещено называть их, но одна из них находится на европейском континенте», — отметил Кулас.

Израильские власти не раз отказывались поставлять вооружение и военную технику Киеву, соглашаясь оказывать Украине гуманитарную помощь. 17 июня издание Axion со ссылкой на источники писало, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны Израиля Йоав Галант вновь отказался поставлять Украине летальное оружие. При этом зимой премьер-министр Биньямин Нетаньяху допускал передачу Украине системы ПВО «Железный купол».

Отказ предоставлять оружие Украине власти Израиля объясняли разными причинами, в том числе риском израсходования собственных запасов и «множеством оперативных соображений». В то же время правительство Израиля заявляло о «моральной» поддержке Украины в конфликте с Россией и уважении ее территориальной целостности.

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