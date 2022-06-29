В ЛНР сообщили о задержании под Лисичанском более 10 «наемников»

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали под Лисичанском более 10 «иностранных наемников». Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наемники», — пояснил Киселев.

Помощник министра МВД ЛНР отметил, что статус военнопленных не будет распространяться в Луганской Народной Республике на иностранных наемников, воюющих на стороне украинских войск в Донбассе.

28 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что силы ЛНР и российские войска зашли на территорию нефтеперерабатывающего завода «Линик» в Лисичанске. По его словам, cтрелковые бои продолжаются в районе стадиона «Шахтёр», пророссийские силы продвинулись на запад.

Мирошник уточнил, что с северной стороны Лисичанска возле сел Шепилово и Приволье союзные силы форсировали реку Северский Донец и закрепились на ее правой стороне. Там они оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления на город.

26 июня военнослужащие России уничтожили 14 иностранных наемников из двух диверсионно-разведывательных групп в 3 км от лисичанского НПЗ, сообщало Министерство обороны.