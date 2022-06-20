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Политика ,  

Суд назвал причину признания Екатерины Шульман СМИ-иноагентом

Екатерина Шульман
Екатерина Шульман (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Замоскворецкий суд Москвы объяснил отказ исключить политолога Екатерину Шульман из списка иноагентов. По мнению суда, внесенная в апреле в реестр СМИ-иноагентов политолог получала средства из Германии, Ирландии, Канады, США и Франции, от Оксфордского российского фонда (внесен в реестр нежелательных организаций) и Фонда Карнеги, а также от получающих иностранное финансирование российских юрлиц.

Шульман решила оспорить решение Минюста в мае, но 16 июня суд отказался удовлетворить иск. Теперь же там пояснили причины отказа.

«Доводы административного истца о том, что она не является журналистом, ей не присваивался статус средства массовой информации, являются несостоятельными, так как ст. 6 закона о СМИ не говорит о том, что лицо обязано быть средством массовой информации, — указано в решении. — Доказательств того, что Минюст России преследует политические цели, суду не представлено, и такие основания судом не усматриваются».

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По мнению суда, решение принято «с соблюдением вытекающих из Конституции» требований справедливости и соразмерности.

Шульман сможет подать апелляционную жалобу в Московский городской суд в течение месяца.

Политолог попала в реестр иноагентов 15 апреля вместе с журналистом Юрием Дудем, основателем The Insider Романом Доброхотовым и другими. Незадолго до этого она сообщила, что уехала из России в Германию как стипендиат Фонда Роберта Боша.

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В начале июня Шульман рассказала, что Минюст признал ее иностранным агентом из-за денег от радиостанции «Эхо Москвы» (прекратила свою работу).

Роскомнадзор уже составил против Шульман протокол за отсутствие маркировки в публикациях в соцсетях, ей грозит штраф в размере 10 тыс. руб.

Теги
Екатерина Шульман Замоскворецкий суд Минюст иноагенты СМИ-иноагенты

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