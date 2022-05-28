Медведев призвал «перестать миндальничать» с иноагентами

Медведев призвал ужесточить ответственность для тех, кто «ведет деятельность против страны и получает за это деньги от врагов»

Дмитрий Медведев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В России нужно ввести более строгий контроль над иноагентами, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций», — написал он. Зампред Совбеза считает, что нужно «ввести более точную классификацию» для иноагентов и ужесточить ответственность для людей, которые «ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов».

«Деятельность иноагентов должна быть поставлена под жесткий контроль, стать прозрачной для нашего общества», — призывает он.

По мнению Медведева, контроль над иностранными агентами в России был «довольно формальным». Он считает, что российские власти действуют «гораздо либеральнее американских законодателей», так как не считают иноагентов преступниками. Организация, которая получает такой статус, не попадает под запрет, как в США или Европе, «просто на ее странице или в упоминаниях о ней появляется маркировка», написал Медведев.

Зампред Совбеза считает, что для лиц, «работающих в интересах иностранного государства», должны быть предусмотрены запрет на публичную деятельность и уголовное преследование.

Российский Минюст ведет четыре реестра иностранных агентов: СМИ, физлиц-иноагентов, незарегистрированных объединений и НКО. Все иноагенты должны отчитываться о своей деятельности и о том, как были потрачены полученные из-за границы деньги. Также они обязаны маркировать свои материалы специальной подписью. За нарушение правил деятельности иноагентов предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Например, в марте 2021 года вступили в силу поправки, по которым за «злостное уклонение» от включения в реестр или непредоставление отчетов о деятельности может грозить до пяти лет лишения свободы.

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В апреле в Госдуму внесли законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который, по словам авторов, призван консолидировать разрозненное действующее законодательство в этой области. В частности, в документе сформулированы понятия «иностранный агент» и «иностранное влияние».

Первыми предлагают считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах»; под иностранным влиянием подразумевается предоставление лицу поддержки иностранным источником (например, иностранным государством, его органами власти, международными организациями), а также оказание воздействия на это лицо, «в том числе путем принуждения, убеждения» или иными способами. Согласно документу, получить статус иноагента можно и без иностранного финансирования или тех или иных видов помощи, а, например, в результате «воздействия» иностранного источника.

Авторы предлагают объединить четыре реестра иностранных агентов в один. Инициатива подразумевает, что тем, кто получит такой статус, запретят организовывать публичные мероприятия (митинги, шествия, пикеты); вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность для несовершеннолетних; производить для них информационную продукцию и получать государственную финансовую поддержку.

По словам главы комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, главная цель документа — «не запретительная, не репрессивная, а в большей степени информационная, направленная на обеспечение прозрачности их деятельности».

В Совете по правам человека заявили, что законопроект содержит ряд недостатков, он «фактически необоснованно» расширяет список тех, кого могут признать иноагентами. В частности, указал СПЧ, понятие «иностранного воздействия» в документе прописано так, что под ним можно понять «любой способ воздействия, который административный орган по своему усмотрению сочтет достаточным».